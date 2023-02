Ukrainan musta multa on niin arvokasta, että sitä ovat himoinneet niin Hitler kuin suomalais­miljonääri Joakim Heleniuskin

Elina Grundströmin teos näyttää, että Ukrainan geopolitiikan ydin liittyy ruokakriisiin.

Maamiinoista varoittava merkki Posad-Pokrovskin kylässä Hersonin luoteispuolella. Kuva on otettu 28. tammikuuta.

Tietokirja

Elina Grundström: Ukrainan musta multa – Tositarina viljelysmaasta, jonka piti ruokkia maailma. WSOY. 234 s.

Maailmanhistorian kummallisin totuus on se, että suuret luonnonrikkaudet aiheuttavat niiden omistavan valtion väestölle usein suurta tuskaa. Näin on myös Ukrainassa. Hedelmällisestä mustasta mullasta huolimatta – tai juuri siitä johtuen – Ukraina on kärsinyt useasti ruoan takia.

Stalin tappoi nälkään eli järjesti holomodorin ukrainalaisille talonpojille. Hitlerin versio samasta oli Hungerplan, näännytyskampanja. Nyt venäläiset tankit kyntävät ukrainalaisia peltoja.

Toimittaja Elina Grundströmin Ukrainan musta multa kertoo kaiken tämän, mutta pureutuu myös maataloustuotannon rakenteisiin ja ruokakriisin ongelmiin jännittävässä teoksessaan.

Elina Grundström

Mullan tarina kerrotaan Virossa asuvan suomalaismiljonääri Joakim Heleniuksen kautta. Heleniusta kuvataan Viron Björn Wahlroosiksi, joskin paljon hyväkäytöksisemmäksi, kohteliaammaksi ja yleisesti myös pidetyksi henkilöksi.

Helenius on idearikas, innostunut ja vauhdikas agribisneksen uudistaja, joka haluaa mullistaa Ukrainan maanviljelyksen.

Tarinapolut jatkuvat ukrainalaiseen kylään ja sen paikallislehden rohkeaan päätoimittajaan, englantilaiseen agronomiin, Puuppolan rallimestariin Tommi Mäkiseen, Jouhkien sijoitussukuun ja moneen muuhun henkilöön ja yhteisöön.

Kuulostaako sekavalta? Kaikkia kirjan hahmoja kiinnostaa ruoka ja musta multa sen voimana.

Musta multa on viehättävä ja vakava aihe, joka kasvaa eräänlaiseksi finanssijännityskertomukseksi, johon kuuluu niin agribisnestä, korruptiota, politiikkaa, intohimoa kuin hyvää tahtoakin.

Hitusen Grundströmin kirjassa paistaa pieni lipevyys päähenkilöä kohtaan. Kirjailija kirjoittaa, että “Joakimin nuoruusvuosista tulee mieleen Hollywood-elokuva Forrest Gump, jossa päähenkilö joutuu kuin vahingossa aina juuri sinne, missä historiaa tehdään.”

Ehkä näin onkin. Kasvoihan Helenius Kiinassa diplomaattiperheessä, sattui asumaan vahingossa RAF:n iskujen naapurina Frankfurtissa ja oleilemaan öljykriisin aikaan Saudi-Arabiassa.

Parikymppisenä Cambridgesta valmistuneena taloustieteilijänä hän aloitti ensimmäisessä työpaikassaan Goldman Sachsilla. Hetken päästä Helenius istuikin jo lounaalla Lontoon Cityssä, neuvomassa George Sorosia Pentti Kourin kanssa.

Virolaisen politiikankin taustapelurina toimivaa Heleniusta viehätti 1990-luvulla se, että talousliberalismia toteutettiin Virossa puhtaammassa muodossa kuin missään muualla. Se ei ollut suojapeite oligarkeille tai muille riistäjille vaan nojasi aitoon ja vilpittömään uskoon liberalismin pelastavasta eetoksesta.

Markkinatalouden opein Helenius halusi järkeistää Ukrainan mustan mullan maan ja luoda yrityksestään Trigon Agrista maatalousimperiumin.

Kirjassa tulee tutuksi myös viehättävän maataloussanaston kanssa. On lössiä ja märkää mustaa humusta, on keskisilttiä ja savimutaa. Suorakylvö on poikaa, kun vanhanaikainen kyntäminen taas pahasta.

Mitä musta multa sitten on? Venäläinen geologi Vasili Dokutšajev kirjoitti 1800-luvun lopussa kyseisestä multatyypistä, tšernoseemistä, kokonaisen kirjan ja markkinoi laajasti käsitystä sen ylivoimaisesta hedelmällisyydestä.

Paksu humusrikas maa alkoi kiinnostaa muitakin. Musta multa oli niin hyvää, että Hitler jopa varasti sitä Ukrainasta junalasteittain. Dokutšajev oli puolestaan niin innoissaan, että ehdotti multakunnan olevan neljäs valtakunta kivikunnan, kasvikunnan ja eläinkunnan rinnalla.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt Ukrainassa niin kuin Strömsössä. Trigon Agrin tarina kaatui finanssikriisin aikana samoin kuin monen muunkin yrityksen.

Liian isot riskit, velkavivutettu tulevaisuusvisio, osin väärät investoinnit ja Venäjän talouspakotteet. Lisäksi epäterve ja korruptoitunut liikemaailma Venäjällä ja Ukrainassa haittasi. Firma kaatui velkojien syliin ja siitä eteenpäin uusille tšekkiläisomistajille.

Helenius ei lannistunut. Hän vannoo tälläkin hetkellä uuden yrityksen alkavan heti Ukrainan selvittyä sodasta. Sitä ennen pitäisi saada Viron nouseva liberaalipuolue Eesti200 hallitukseen. Vauhtia ja jännittäviä tarinoita piisaa tulevaisuudessakin.

Ukrainan musta multa on melkoinen teoshybridi, eikä se oikein itsekään tiedä mikä se on. Erikoinen mikstuura vetää kuitenkin hyvin ja lukija huomaa oppivansa jännittävästä ruokakriisidraamasta. Riskin arvoinen teos.