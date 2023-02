Kuusi Teosto-palkintoehdokasteosta edustavat totuttuun tapaan eri musiikkigenrejä.

Pohjoismaiden suurimpiin taidepalkintoihin kuuluvan Teosto-palkinnon ehdokkaat julkistettiin keskiviikkona 15. helmikuuta ja ehdolle asetettiin kaikkiaan kuusi teosta. Ehdokkaat on valittu vuonna 2022 ilmestyneiden teosten joukosta.

Teosto-palkinto on 25 000 euroa silloin, kun palkittavia on vain yksi, mutta jos palkittavia teoksia on useampi, enintään kolme, niiden kesken jaettava palkintosumma on 40 000 euroa.

Ehdokkaat ovat Helmi Kajasteen ja työryhmän teokset Draama-Helmin levyllä Draama-Helmi kuistilla, Petra Poutasen sävellykset, sanoitukset ja sovitukset sekä Joonas Outakosken sovitukset Pelkkä Poutasen levyllä Pyhä veri vuotaa, Mikko Sarvanteen sävellykset Mikko Sarvanne Gardenin levyllä Heräämisen valkea myrsky, Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen yhteissävellys Water, Nino Ensio Mofun ja työryhmän teokset NCO:n levyllä Addikti sekä Heinz-Juhani Hofmannin sävellys ja libretto teoksessa Aukio – ooppera kansannoususta.

Viime vuonna Teosto-palkinnossa otettiin huomioon kahden koronapandemiavuoden 2020–2021 aikana ilmestyneet teokset, koska vuoden 2020 teoksia ei aiemmin ollut päästy palkitsemaan.

Tuolloin ehdokasteoksia oli 12 ja niistä valittiin neljä voittajaa, jotka jakoivat tasan 60 000 euron kokonaispalkintosumman. Koronavuosien jälkeen nyt on päästy takaisin vuosittaiseen palkitsemiskiertoon.

Teosto-palkintoa on jaettu vuodesta 2003. Tänä vuonna se jaetaan 18. kerran. Ehdokkaat valinneen esiraadin jäseniä olivat Tytti Viljanen, Antti Granlund, Susanna Välimäki, Pasi Virtanen, Oskari Onninen, Auli Särkiö-Pitkänen ja Katri Norrlin. Voittajat valitsee viisihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat vuoden 2022 voittajat Cecilia Damström, Linda Fredriksson ja Yona sekä Miikka Maunula ja Gita Kadambi.

Voittajat julkistetaan 27. huhtikuuta.