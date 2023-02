Jatkokauden avulla Collon tulee olemaan RSO:n pomona vähintään seitsemän vuotta.

Radion sinfoniaorkesterin (RSO) ylikapellimestarina syksyllä 2021 aloittanut Nicholas Collon jatkaa tehtävässään kesään 2028 asti.

Ensimmäinen kausi kattoi kolme vuotta, ja syksyllä 2024 alkavan uuden nelivuotisen sopimuksen myötä hän tulee olemaan RSO:n pomo vähintään seitsemän vuotta.

RSO:n muusikot päättivät Collonin kutsumisesta ylikapellimestariksi yksimielisesti. Yhtä yksimielisiä he olivat sopimuksen jatkamisesta.

Jatkokauden julkistaminen soviteltiin tiistaiksi, joka on Collonin 40-vuotispäivä.

Collonin edeltäjä ylikapellimestarina oli tuimaa otetta ja selkeää sointia suosiva Hannu Lintu. Collonin on katsottu olevan lyyrisempi kaunosielu, ja RSO:n sointikirjo on samalla muotoutunut hienovaraisemmaksi. Molempien RSO-levytykset on huomioitu hyvin arvioin Suomessa ja ulkomailla.

Seuraavaksi Collon ja RSO konsertoivat yhdessä perjantaina 10. helmikuuta Helsingin Musiikkitalossa. Ohjelmassa on kauden teemasäveltäjien eli Outi Tarkiaisen, György Ligetin ja Sergei Rahmaninovin musiikkia. Solistina esiintyy viulisti Patricia Kopatchinskaja.

Konsertti Musiikkitalosta lähetetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä sekä tuttuun tapaan viivästettynä Yle Teemalla klo 20 alkaen.