Dhoad Gypsies of Rajasthan tarjosi upeaa eksotiikkaa Savoy-teatterissa.

Dhoad Gypsies of Rajasthan esittelee Rajasthanin perinnemusiikkia länsimaille. Kuvassa oikealla ryhmän taiteellinen johtaja Rahis Bharti.

Maailmanmusiikki

Dhoad Gypsies of Rajasthan Savoy-teatterissa 8. helmikuuta.

Dhoad-ryhmän taiteellinen johtaja Rahis Bharti ei puhunut Savoy-teatterissa politiikkaa, mutta konsertissa kuultiin kaksi qawwali-kappaletta. Siinä taisi piillä sanoma, vaikka tunnelma pysyi viihteellisenä.

Qawwali on sufi-muslimien musiikkia. Intialaiselta yhtyeeltä sen esittäminen näinä aikoina on tyylikäs veto ja väistämättä kannanotto.

Äärioikeistolaisten ja jopa fasistisiksi luonnehdittujen hindunationalistien muslimivainot ovat yltyneet paikoin väkivaltaisiksi. Intiassa qawwalin esittäminen voisi olla ainakin paikoin vaarallista.

Dhoad saikin alkunsa yli 20 vuotta sitten Ranskassa, josta käsin perustaja Bharti on operoinut.

Bharti tulee muusikkosuvusta, joka on soittanut maharadžojen palatseissa sukupolvien ajan. Bharti itse on ottanut tehtäväkseen Rajasthanin perinteiden esittelemisen länsimaissa. Sitä varten hän on tuonut kiertueille satoja muusikoita, tanssijoita, tulennielijöitä, fakiireja ja akrobaatteja.

Dhoad on esiintynyt vaihtelevissa kokoonpanoissa yli sadassa maassa ja tuhannessa konsertissa, Savoyssa viimeksi vuonna 2012.

Tällä kertaa nähtiin peruskokoonpano, kuusimiehinen yhtye ja tanssija. Fakiiri ei ollut mukana.

Bhartin lisäksi Nishad Ali Kawa ja Mohammed Zafer soittivat tabla-rumpuja upeasti, hienovaraisemmin kuin johtajansa.

Qawwalilla on Savoyssa kunniakkaat perinteet. Legendaariset Sabrin veljekset esiintyivät siellä melkein tasan 30 vuotta sitten, huhtikuussa 1993.

Harmoninsoittaja ja laulaja Noshad Ali Kawan komea ääni kelpasi Sabrien jatkoksi. Hän sijoittui nuorena viidenneksi Indian Idolissa esittämällä qawwalia.

Tablojen, harmonin ja laulun rinnalla Savan Khanin kartal-kastanjetit ja Tanwar Lalin tuuba jäivät sivurooleihin.

Oma lukunsa oli Manju Sapera, jonka kolme tanssinumeroa olisivat kelvanneet krantuimmallekin maharadžalle. Huimimmassa Sapera tanssi kuuden vesiruukun torni päänsä päällä.

Esittelyssään Bharti korosti Intian ja Rajasthanin monikulttuurisuutta. Dhoad edustaa Rajasthanin kalbeliya-heimoa, josta Euroopan romanitkin polveutuvat. Perinteisesti he esiintyivät niin palatseissa kuin kyläjuhlissa.

Niinpä Savoyssakin kuultiin monia tyylejä, qawwalin ohella muun muassa padhantia, äärimmäisen nopeaa rytmistä resitointia, joka jäljitteli tabla-rumpuja.

Aikoinaan myös itäisessä Euroopassa romanit olivat usein kiertäviä muusikoita, jotka esiintyivät niin häissä kuin hautajaisissa. Heidänkin piti osata omien ohella juutalaisten ja kristittyjen musiikit. Usein romanit ja juutalaiset muodostivat yhtyeitä yhdessä.

Dhoadin konsertti muistutti kulttuuristen raja-aitojen keinotekoisuudesta ja turhuudesta. Siksi se on erinomainen maailmanmusiikin edustaja.

Maailmanmusiikki on käynyt Helsingissä harvinaiseksi festivaalien ulkopuolella. Dhoadin konsertti taitaa jäädä kevätkauden ainoaksi. Onneksi se oli erinomainen.