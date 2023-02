Ruotsalainen tositelevisio-ohjelma Hotell Romantik hyväksyy osallistujikseen vain yli 65-vuotiaita. Samankaltaiselle sarjalle olisi tuotantoyhtiön mukaan kysyntää myös Suomessa.

Tositelevisiosarja Hotell Romantik on noussut hitiksi ja herättänyt keskustelua Ruotsissa. Nyt siitä on innostuttu myös Suomessa.

Päällisin puolin sarja vaikuttaa tavalliselta deittiohjelmalta. 28 osallistujaa matkustaa hotelliin Sveitsiin Alppien liepeille ja yrittää löytää itselleen sopivan kumppanin. Ero aikaisempiin formaatteihin on, että Hotell Romantik hyväksyy osallistujikseen vain yli 65-vuotiaita.

Kaikille on varattu hotellissa omat huoneet, mutta päivisin osallistujat viettävät aikaa yhdessä muun muassa Abban tahtiin tanssien.

”Paljon rakkautta mutta myös kyyneliä”, lupaili ohjelman juontaja Erik Ekstrand Dagens Nyheterin haastattelussa. Ekstrandin juontajaparina toimii ruotsalainen tubettaja ja koomikko Kristina ”Keyyo” Petrushina.

DN:n mukaan SVT:n ohjelman juontajien tehtävänä on auttaa osallistujia raottamaan kuortaan ja löytämään itselle sopiva pari. Jokaisessa jaksossa juontajat myös valitsevat yhden ”uskottavaksi” katsomansa parin ja lähettävät kaksikon kahdestaan yöksi erilliseen mökkiin järven rannalle.

Ekstrandin mukaan osallistujien ikä tuo sarjassa nähtäviin keskusteluihin syvyyttä, jollaista vastaavissa sarjoissa ei yleensä nähdä.

Ohjelma sanoo rikkovansa tabuja ja on herättänyt naapurimaassa keskustelua. Iltapäivälehdet ovat seuranneet sarjan käänteitä kuin mitä tahansa aikaisempia treffitositelevisio-ohjelmia.

Yhtäältä sarja on saanut katsojia kieriskelemään myötähäpeässä, toisaalta osa on halunnut heti paikalla mukaan hotellin pirskeisiin.

Aftornbladetin kolumnistin mielestä eläkeikäisille osallistujille suunnattu treffitositelevisio on jotakin ennen näkemätöntä.

Maailmalla vastaavista treffitositelevisio-ohjelmista on ainakin vihjailtu. Vuonna 2020 amerikkalainen The Bachelor kutsui yli 65-vuotiaita hakemaan mukaan sarjan spinoff-versioon. Koronaviruspandemian vuoksi tuotanto siirtyi, mutta idea on lehtitietojen mukaan yhä vireillä.

Suomessa on tehty aikaisemmin esimerkiksi Voice Of Finland -laulukilpailun senioriversio. Ohjelman neljä jaksoa ilmestyivät vuonna 2021.

Yli 65-vuotiaiden rakkauteen tai treffikulttuuriin liittyvää tositelevisio-ohjelmaa ei ole Suomessa tiettävästi tehty.

Tuotantoyhtiö Endemol Shine Finlandin viihdetuotantojen kehityksestä ja tuotannosta sekä operatiivisesta johtamisesta vastaavan Meira Norosen mukaan idea kuitenkin kiinnostaa.

Norosen mukaan kyse on laajasta keskustelusta ja muutoksesta, joka liittyy televisio-ohjelmien kuvastojen inklusiivisuuteen eli yhdenvertaisen ja syrjimättömän sekä kaikkia osallistavan ja mukaan ottavaa toimintatavan muutokseen.

”Koko vanhuuden käsite on ehkä muuttunut, kun miettii millaisia 60- ja 70-vuotiaat nykyään ovat ja millaista elämää he elävät.”

Viihde- ja televisio-ohjelmateollisuus ei Norosen mukaan ole välttämättä pysynyt muutoksen perässä.

”Tällä hetkellä kaikki ohjelmat eivät täysin vastaa sitä todellisuutta, miten ihmiset elävät ja mitä he näkevät ympärillään liittyen inklusiivisuuteen sitäkin kautta, että eri-ikäiset ihmiset ovat oikeutettuja rakkauteen ja sen näyttämiseen.”

Hänen mukaansa on tuotantoyhtiöiden ja tilaajien tehtävä huolehtia siitä, että monimuotoisuus näkyy esimerkiksi ohjelmien osallistujia rekrytoivissa kuvastoissa.

”On meidän tuottajien vastuulla tehdä selväksi konkreettisin toimin kuten rekrytointien kuvituksissa ja kuvavalinnoissa, että ohjelmaan voivat hakea vaikka samaa sukupuolta olevat parit tai minkälaiset ihmiset tahansa, oli kyse sitten iästä tai mistä vain ominaisuuksista.”

Endemol Shine Finland on tuomassa Suomeen Hotell Romantik -formaatin kaltaista ohjelmaa ja etsii sille parhaillaan kumppania televisio-ohjelmien tilaajista. Norosen mukaan formaatti vaikuttaa aikaan ja ilmapiiriin sopivalta.