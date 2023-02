Pudota on koskettava, mutta myös hauska näyttämöteos Nelly Juulia Kärkkäisen kokemasta lapsettomuudesta.

Pudota, kantaesitys Kansallisteatterin Omapohjassa 15.2. Teksti Heini Junkkaala Nelly Juulia Kärkkäisen ja Gitta Oksasen tekstien, haastattelujen ja improvisaatioiden pohjalta. Ohjaus Heini Junkkaala. ★★★★

Kun yksityisestä surusta ja tragediasta tehdään teatteria, herää ensimmäisenä pelko tekijöiden julkisesta itseterapoinnista. Nelly Juulia Kärkkäisen omaan lapsettomuuteen perustuva dokumentaarinen näyttämöteos Pudota väistää psykodraaman karikot, navigoihan alusta dokumentaarisen teatterin tekijänä vakuuttanut Heini Junkkaala.

Kirjallisuudessa puhuttanut autofiktiokysymys nousee esiin myös dokumentaarisessa teatterissa. Mikä on esiintyjien ja heidän todellisten elämiensä suhde? Siihen Junkkaala vastaa käsiohjelmassa. Kyse on oikeista ihmisistä, mutta tapahtumat eivät ole yksi yhteen oikean elämän kanssa ja niitä katsotaan retrospektiivissä, vieraannuttaen.

Pudota on viimeinen osa Junkkaalan dokumentaaristen esitysten trilogiaan Kansallisteatteriin. Trilogian ensimmäinen esitys Axel – soolo miesäänelle (2018) oli muotokuva ihmisestä, joka joutui tekemään valinnan sukupuolenkorjausleikkauksen ja lauluäänen välillä. Homoäiti (2018) perustui Junkkaalan omiin kokemuksiin äitinä. Kummassakin teoksessa äänet olivat keskeisessä osassa niin teosten estetiikkaa kuin problematiikkaa.

Junkkaala on valmistanut Pudota-näyttämöteoksen samoin metodein kuin edelliset esityksensä. Näytelmäteksti on syntynyt Kärkkäisen ja tämän äidin Gitta Oksasen lapsettomuutta ja lapsenlapsettomuutta käsittelevien tekstien, haastatteluiden ja improvisaatioiden pohjalta.

Lue lisää: Raskainta lapsihaaveessa oli jatkuva, väkevä toivo, sanoo näyttelijä Nelly Kärkkäinen, joka ei koskaan saa lasta

Pudota-esityksen keskeinen elementti on meri. Tarinaa kehystää Kärkkäisen isältään perinnöksi saama Kaivopuiston edustalla sijaitsevan Uunisaaren vuokraoikeus. Esityksessä Kärkkäinen jättää hyvästit niin kauan toivotulle lapselle, useita vuosia kestäneille raskaille hedelmöityshoidoille kuin kuolleen isänsä perinnöllekin.

Kun on Kärkkäisen tapaan haaveillut pitkään omasta ”pyllylapsesta”, sillä pyllystä viisivuotiaan Kärkkäisen käsityksen mukaan lapset tulivat, on irti päästäminen vaikeaa.

Esityksessä äiti ja tytär käyvät simultaanisissa kohtauksissa läpi elettyä elämää, liittojaan, lapsihaaveitaan, raskauksiaan ja suhdettaan omaan äitiinsä. Syntyy syvyyssuunnassa hienosti liikkuvaa dialogia ja mielleyhtymiä itse kunkin omaan sukuhistoriaan ja sen painolasteihin.

Sukupolvien ketjun katkeaminen on kipeä paikka niin tyttärelle kuin äidillekin. Suruun ei kuitenkaan sukelleta, vaan esitys sisältää myös runsaasti huumoria sekä tarkkoja, yksityiskohtaisia huomioita. Kielelliset nokkeluudet ihastuttavat: äidin ainoaksi jääneenä lapsena Kärkkäinen on ”sukuhaaran viimeinen sekoitus, paras cocktail ennen valomerkkiä”.

Kärkkäinen huitaisee huoneessa katsojien päiden päällä leijuvan virtahevon riemukkaasti pois rikkomalla neljännen seinän: ”Teillä on varmaan kotona lapsia, saatte pitää ne. Ja mun läsnäollessa voi sanoa, että lapsen kanssa on rankkaa, vaikka mulla on tää -tomuus”.

Esityksen visuaalisuus on hienon pelkistettyä. Lakanat taipuvat vauvoiksi, koiriksi ja videoiden taustakankaiksi.

Hämmästyttävintä esityksessä on, että Gitta Oksanen tekee siinä debyyttinsä näyttämöllä. On vaikea uskoa, ettei Oksasella ole minkäänlaista esiintymistaustaa, niin luonteva hän lavalla on. Pelkän lakanan avulla Oksanen muuntuu enneunia näkeväksi isoisoäidikseen, joka hospottaa kumarassa ennustuksia.

Mutta voiko kasvaa aikuiseksi, jos ei itse ole vanhempi, Kärkkäinen kysyy.

Tähän kysymykseen esitys vastaa hyvin.

Dramaturgi Elina Snicker, lavastus ja puvut K. Rasila, valot ja videot Titus Torniainen, äänet Esa Mattila. Lavalla Nelly Juulia Kärkkäinen ja Gitta Oksanen.