Odotettu The Pimpsons on makaaberi versio maailman tunnetuimmasta animaatiosarjasta – esitystä kannattelee Ria Katajan sinitukkainen "Magre"

Lauri Maijalan kirjoittama ja ohjaama perhetragedia hakee kaikupohjaa animaatiosarja Simpsoneista.

Simpsoneiden sukua? Riia Kataja (Magre, vas.), Satu Tuuli Karhu (Ilsa), Lotta Kaihua (Brt) ja Eero Ritala (Homre) Lauri Maijalan ohjaamassa ja kirjoittamassa The Pimpsons -esityksessä.

The Pimpsons. Kantaesitys Q-teatterissa 22.2.2023. Teksti ja ohjaus Lauri Maijala. ★★★

Q-teatterin The Pimpsons -esityksen lähtökohta tuntuu jokseenkin röyhkeältä.

Melko vastikään Lahden kaupunginteatterin johtajaksi valitun Lauri Maijalan kirjoittama ja ohjaama ”räävitön pop-tragedia” nousee härskisti ratsastamaan maailman ehkä tunnetuimman animaatiosarjan, Simpsonien, tuotemerkillä.

Well played, kuten sanotaan. Jo pelkkä esityksen nimi herättää valtavan määrän kysymyksiä, odotuksia ja ennakkoluuloja. Simpsonit on televisiokulttuurin McDonald’s ja Coca-Cola. Sen kulttuurihistoriallinen painolasti riittää synnyttämään mustan aukon. Miten sellaisesta voi saada mitään otetta?

Ei oikein mitenkään. Eikä esitys sitä varsinaisesti yritäkään. The Pimpsons on Simpsonien hahmojen ja miljöön kautta kerrottu muodoltaan konservatiivinen ja tyylilajiltaan makaaberi puheteatteriesitys.

Harva lienee eri mieltä siitä, että yli kolmekymmentä vuotta jatkuneiden Simpsoneiden kultakausi on jo kaukana takanapäin. Sarjan kai ajateltiin joskus esittävän läpileikkausta yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta, mutta ei enää.

Näin lienee ajatellut myös Maijala, jonka kirjoittama perhetragedia lähtee liikkeelle yksinkertaisesta ajatusleikistä: mitä jos Simpsonien perhe vanhenisi ja rapistuisi siinä missä tavallisetkin ihmiset.

Luultavasti tekijänoikeussyistä johtuu, että näytelmän perhe tosiaan kantaa nimeä Pimpsonit, eikä Simpsonit. Myös hahmojen etunimiä on vähän muutettu.

Homre on työtön ja katkeroitunut vanhus. Magre on alistunut höösääjä. Rasavillistä Brtista on tullut miljonääri ja Ilsa puolestaan esittää menestyvänsä, vaikka asuu oikeasti slummissa. Maddyn traaginen kohtalo ja Homren itsetuhoiset ajatukset langettavat perheen ylle synkän varjon. Kaikki ovat omalla tavallaan onnettomia.

Esityksen alussa Pimpsonit kokoontuvat pitkästä aikaa viettämään joulua yhdessä. Tunnelma on alakuloinen. Brtin ja Ilsan lapsuudenkodista on tullut mummolamainen museo, jossa aika pysähtynyt. Taustalla ydinvoimaloiden piiput tuuttaavat ikuista höyryään ilmakehään.

Perhe on kokenut yhdessä paljon. Näytelmä sisältää lukuisia viittauksia Simpsoneiden jaksoihin eri ajoilta. Sarjaa uskollisesti seuranneet saavat viittauksista enemmän irti kuin toiset, mutta hahmojen tokaisut tarjoavat tunnistamisen riemua myös ihan perustiedoilla.

Jos Simpsonit olisivat oikea perhe, he olisivat varmasti hyvin traumatisoituneita kaikesta kokemastaan. The Pimpsoneissa hahmojen väliset suhteet ovatkin täynnä vihaa ja katkeruutta. Kun arvet revitään auki, on lopputuloksena strindbergiläiseen tapaan pelkkää tuskaa ja kuolemaa. Ikävä kyllä tätä herkkua saa odottaa pitkälle toiseen näytökseen asti.

Ensimmäinen puolisko on loppupäätä lukuun ottamatta tahmeaa perhedraamaa. Ria Kataja kannattelee näytöstä kähisevänä Magrena, joka yrittää pitää tyytyväisenä niin perheensä kuin teatterisalissa istuvan yleisönkin.

Lähes tunnistamattomaksi maskeerattu Eero Ritala huutelee Homren repliikkejä sohvan pohjalta. Lotta Kaihuan esittämän Brtin ja Satu Tuuli Karhun esittämän Ilsan roolit ovat vähemmän karikatyyrimäisiä, joten niistä on vaikeampi saada otetta niin katsojan kuin ehkä näyttelijänkin.

Tarina ja hahmot kuitenkin loksahtavat paikoilleen toisessa näytöksessä, jossa katsojilta pamautetaan kunnolla ilmat pihalle.

Joidenkin mielestä loppuratkaisu voi tuntua tympeältä, mutta minua mauttomuuteen asti venyvä äärimmäisyys puhuttelee.

Pimpsonien perheen perikatoa tekee mieli tulkita allegoriana modernin länsimaisen elämäntavan sammumisesta. Ikuisimmatkaan asiat, kuten Simpsonit, eivät ole ikuisia.

Rooleissa Lotta Kaihua, Satu Tuuli Karhu, Ria Kataja ja Eero Ritala, lavastus Janne Vasama, valosuunnittelu Tomi Suovankoski, pukusuunnittelu Riina Leea Nieminen, maskeeraussuunnittelu Riikka Virtanen, äänisuunnittelu Markus Tapio ja Pekka Kiiliäinen. Graafinen suunnittelu ja valokuvaus Pate Pesonius.