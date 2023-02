Salman Rushdie The New Yorker -lehdelle: En ole pystynyt kirjoittamaan puukotuksen jälkeen

Rushdie kertoo nähneensä unta teräasehyökkäyksestä vain muutamaa päivää ennen kuin häntä puukotettiin oikeasti.

Kirjailija Salman Rushdie on antanut yhdysvaltalaiselle The New Yorker -lehdelle haastattelun, jossa hän kertoo viime elokuussa tapahtuneesta puukkohyökkäyksestä ja sen seurauksista hänen elämälleen ja työlleen.

Rushdieta puukotettiin 12. elokuuta 2022 keskustelutilaisuudessa Chautauquassa, New Yorkin osavaltion länsiosassa. Rushdie ja keskustelun moderaattori Henry Reese olivat juuri aloittamassa omaa osuuttaan, kun 24-vuotias Hadi Matar hyökkäsi lavalle ja puukotti Rushdieta yli kymmenen kertaa. Hän puukotti myös väliin mennyttä Reeseä.

Rushdie kärsi hyökkäyksessä vakavia vammoja ja muun muassa menetti näön oikeasta silmästään. Hän pääsi sairaalasta kuuden viikon jälkeen ja pystyi joulukuussa antamaan haastattelun The New Yorkerille kirjallisuusagenttinsa toimistossa New Yorkissa.

Haastattelussa Rushdie kertoo The New Yorkerille nähneensä muutamaa päivää ennen puukotusta unen, jossa hänen kimppuunsa hyökätään teräaseen kanssa. Hän ei kuitenkaan antanut unen vaikuttaa suunnitelmiinsa.

Hieman aiemmin kesällä 2022 hän oli saanut valmiiksi Victory City -romaaninsa, joka on juuri ilmestynyt. Rushdie kertoo, ettei ole sen jälkeen pystynyt kirjoittamaan vaikka on yrittänyt.

”Kirjoittaminen on hyvin, hyvin vaikeaa. Istun kirjoittamaan eikä mitään tapahdu. Kirjoitan, mutta tuloksena on sekoitus tyhjyyttä ja roskaa, tekstiä jonka kirjoitan yhtenä päivänä ja tuhoan seuraavana”, Rushdie sanoo lehdelle.

Fyysiset vammatkin haittaavat edelleen, ja Rushdie sanoo joutuneensa miettimään uudestaan turvatoimien tarpeellisuutta. Rushdie joutui piiloutumaan julkisuudelta sen jälkeen, kun Iranin uskonnollinen johtaja ajatolla Ruhollah Khomeini langetti hänelle vuonna 1989 fatwan eli kuolemantuomion Saatanalliset säkeet -romaanin ilmestyttyä.

Muutettuaan New Yorkiin vuonna 2000 Rushdie kuitenkin luopui turvatoimista.

Puukottaja Hadi Matar antoi pian puukotuksen jälkeen vankilasta haastattelun New York Post -lehdelle ja sanoi, ettei ole edes lukenut Saatanallisia säkeitä paria sivua enempää. Myöskään fatwan langettanut Khomeini ei tiettävästi koskaan lukenut Rushdien kirjaa.