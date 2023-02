Simpsoneiden viimeisimmän kauden toisessa jaksossa One Angry Lisa viitataan Kiinassa sijaitseviin pakkotyöleireihin.

Simpsoneiden 32. kauden One Angry Lisa -jakso sensuroitiin Hongkongissa.

Animaatiosarja Simpsoneiden jakso sensuroitiin Honkongissa, kertovat kansainväliset lähteet.

Simpsoneiden viimeisimmän kauden toisessa jaksossa One Angry Lisa viitataan Kiinassa sijaitseviin pakkotyöleireihin.

Lokakuussa 2022 julkaistussa jaksossa sarjan hahmo Marge osallistuu virtuaaliselle pyöräilyretkelle. Retki esittelee muun muassa Kiinan muurin läheisyydessä sijaitsevia työleirejä, joissa lapset tekevät älypuhelimia pakkotyössä.

The Financial Times -lehden mukaan Disney poisti jakson kokonaan Disney+-suoratoistopalvelustaan Hongkongissa.

Muun muassa YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston (OHCHR) elokuussa 2022 julkaiseman raportin mukaan uiguurialueilla on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja mahdollisesti rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Vuonna 2021 Hongkongissa otettiin käyttöön elokuvasensuurilaki, joka kieltää ”loukkaamasta kansallista turvallisuutta”. Tuolloin Hongkongin viranomaiset ilmoittivat, että sensuurilautakunta alkaa tarkastaa sekä uusien, tulevien että jo julkaistujen elokuvien sisältöjä turvallisuuslain rikkomusten varalta.

The Financial Timesin mukaan Disney on jo vuonna 2021 poistanut palvelustaan Simpsoneiden jakson, jossa viitattiin satiirisesti Pekingin sortotoimiin Tiananmenin verilöylyn aikaan.