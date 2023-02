Siteerauksia tehtiin vuonna 2022 kaikkiaan noin 620. Määrä on yli puolittunut vuoden 2014 jälkeen.

STT siteerasi vuonna 2022 eniten Ylen ja Helsingin Sanomien uutisia, selviää STT:n siteerausselvityksestä. Ylen uutisvoittoja siteerattiin 164 kertaa, kun Helsingin Sanomat sai 139 siteerausta.

Kaikkiaan siteerauksia tehtiin liki 620 kappaletta vuoden aikana.

Kolmanneksi siteerauskisassa tuli Väli-Suomen Median Uutissuomalainen-yhteistoimitus 89 siteerauksella ja neljänneksi MTV:n uutiset 81 siteerauksella. Kolme neljäsosaa kaikista siteerauksista tuli tämän kärkinelikon uutisvoitoista. Aihepiirien perusteella siteerauksen arvoiseksi katsottuja uutisia syntyi etenkin politiikan, rikosjuttujen ja urheilun saralla. Kärkinelikko oli sama myös viime vuonna.

Kärkikymmenikköön pääsivät myös Ilta-Sanomat, Iltalehti, Maaseudun Tulevaisuus, Turun Sanomat, Demokraatti sekä Savon Sanomat. Selvityksen kärjessä siis selvästi korostuvat valtakunnallisia aiheita käsittelevät isot toimitukset.

Siteerausselvityksessä laskettiin STT:n uutisaiheet, jotka oli kirjoitettu siinä määrin jonkin toisen tiedotusvälineen tietojen pohjalta, että niiden lähde oli syytä merkitä otsikkoon. STT:n linja ja ohjeet siteerausten tekemiseen on julkaistu STT:n tyylikirjassa.

Eniten siteerauksia tehtiin vuosina 2013–2016, kun vuodessa siteerattiin noin 1 400:aa uutista. Sittemmin siteerausmäärät laskivat aina vuoteen 2021, jolloin niitä tehtiin noin 580. Vuosi 2022 oli huippuvuoden 2014 jälkeen ensimmäinen vuosi, jolloin siteerausmäärä kasvoi edellisestä vuodesta vähänkään.

STT:n päätoimittaja Minna Holopainen arvioi, että siteeraukset tuskin ovat kääntymässä sen kummempaan nousuun, mutta tämä poikkeus trendiin kertoo päättyneen vuoden erityislaatuisuudesta.

”Siinä näkyy se tiukka uutisvuosi: paljon on uutisoitu näitä isoja asioita, Nato-prosessia ja muita. Lisäksi huomiota herättävän paljon siellä [siteerauksissa] on medioiden omia selvityksiä. Medioissa on selvästi alettu panostaa omaan uutishankintaan, mikä sitten heijastuu siteerauksiin toisissa medioissa”, hän sanoo.

Yleisesti Holopainen uskoo siteerausmäärien laskun johtuvan siitä, miten uutistoiminta on muuttunut toimitusten resurssien pienentyessä.

”Uutistyössä valitaan yhä tarkemmin niitä uutisia, mitä tehdään; laatu on korostunut määrän rinnalla. Pyritään katsomaan uutisten kiinnostavuutta lukijoille ja sitä, että uutisissa olisi oikeasti uutta tietoa sen sijaan, että rutiininomaisesti uutisoitaisiin hirveä määrä asioita”, Holopainen kertoo.

STT tekee vuotuista siteerausselvitystä Journalisti-lehden toimeksiannosta. Selvitystä on tehty vuoden 2010 siteerauksista lähtien.