Suomalaishuhut voi lopettaa – Gustavo Dudamel nousee New Yorkin filharmonikkojen johtoon

The New York Times veikkaili Santtu-Matias Rouvalia pestiin varsinkin, jos Dudamel ei olisi ollut käytettävissä.

Tähtikapellimestari Gustavo Dudamel Venezuelasta on New Yorkin filharmonikkojen seuraava musiikillinen johtaja. Orkesteri ilmoitti asiasta Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

42-vuotias Dudamel on José Antonio Abreun luoman maailmankuulun El Sistema -musiikkikoulutusverkoston tähtituote. Sosiaalisena projektina alkanut El Sistema on antanut slummienkin lapsille turvallisen iltapäivähoidon ja samalla klassisen musiikin koulutuksen koulupäivien jälkeen. Useista El Sisteman kasvateista on tullut ammattimuusikoita.

Esa-Pekka Salonen bongasi Dudamelin lahjakkuuden aikoinaan Bambergin kapellimestarikilpailun tuomaristossa ja järjesti nuorelle voittajalle heti vierailun Los Angelesin filharmonikkojen eteen. Myöhemmin Dudamelista tuli Salosen seuraaja Los Angelesin filharmonikkojen musiikillisena johtajana.

Dudamelia pidettiin ennakkosuosikkina, jos hän vain suostuisi vaihtamaan Los Angelesin New Yorkiin. Kaikki eivät tähän uskoneet, joten suomalaisnimet Santtu-Matias Rouvalista Susanna Mälkkiin olivat pitkään kärkisijoilla esimerkiksi The New York Timesin spekulaatioissa.

Samalla on muistettava, että New Yorkin pesti on tuulinen, ja suurimmat supertähdet väistivät sen parina edellisenä hakukertana, kun silloinen nuori lupaus Alan Gilbert ja nykyinen musiikillinen johtaja Jaap van Zweden valittiin.

Työolosuhteiden kohentuminen saattoi vaikuttaa nyt asiaan, sillä New Yorkin filharmonikkojen vanha kotisali on saanut täysremontin. Samalla sali muutti nimensä suurlahjoittajan mukaan muotoon David Geffen Hall.

Lopulta Dudamel päätti jättää Los Angelesin 17 vuoden kauden jälkeen. Orkesteri vaihtuu New Yorkin filharmonikkoihin vuonna 2026.

Dudamel jatkaa samalla Pariisin oopperan ylikapellimestarina.

Gustavo Dudamel löi läpi El Sisteman Simon Bolívar -nuoriso-orkesterin johtajana. Kuva Venezuelasta keväältä 2008.

