”Provosoiva naiseus ja poptähtien maailma, johon liittyy seksikäs habitus ja jossa nainen ottaa vallan tekemisestään, on kiehtonut aina, eikä se into ole loppunut”, Erika Vikman sanoo. Kuva on Vikmanin keikalta Helsingistä Allas Sea Poolilta heinäkuulta 2021, joka oli hänelle hyvin työntäyteinen keikkavuosi.