Tampereen oopperan uusi ohjaus Richard Wagnerin Lentävästä hollantilaisesta Tampere-talossa 10. helmikuuta. Ohjaus Marika Vapaavuori, kapellimestari Anja Bihlmaier, pääosissa mm. Tommi Hakala, Johanni van Oostrum ja Timo Riihonen.

Hetkinen, oliko Richard Wagner helppotajuinen musikaalisäveltäjä?

Silti hetkittäin tuntui, kun Tampereen oopperan sujuva ensi-ilta Lentävästä hollantilaisesta oli perjantai-iltana ohi kahden tunnin ja kolmen vartin jälkeen.

Tämä on Wagnerin kompakteimpia oopperoita, ja yhdellä väliajalla se on ohi nopeasti. Wagner tosin visioi kolmen näytöksen oopperaansa myös tauottomia esityksiä ilman väliaikoja.

Ainoa väliaika sijoitettiin töksähtäen toisen näytöksen puoliväliin. Suosisin taukoa dramaturgisesti sopivammassa kohdassa ensimmäisen näytöksen jälkeen.

Musikaalimainen fiilis tuli varsinkin Toni Haarasen videosuunnittelusta, onhan hän tehnyt videot myös Anastasia- ja Priscilla-musikaaleihin. Meri kuohuu videoiden avulla siis perinteisesti, ja hyvin perinteisiä ovat myös Marjatta Kuivaston lavastus ja Leena Rintalan puvustus.

Marika Vapaavuori ohjaa vankan teatteritaustan ja musiikkiproduktioidenkin jälkeen ensimmäistä kertaa oopperaa. Hänkin pysyy perinteisillä linjoilla.

Käsiohjelmassa Vapaavuorella on punnittuja ajatuksia naispäähenkilön emansipatorisesta irtiotosta sekä tarinan yhteyksistä Kalevalaan ja muihin myytteihin. Itse ohjaus keskittyy kuitenkin perustarinan sujuvaan juoksuttamiseen.

Vähän samoin kävi Kansallisoopperan uudessa Turandot-produktiossa. Senkin käsiohjelmassa oli paljon hienoja ajatuksia siitä, miten tutun tarinan voi kertoa toisin. Ja sitten kaikki ohjattiin tavanomaisesti.

Ei yllätyksiä toki aina tarvitakaan, varsinkin kun Kansallisoopperassa oli Lentävästä hollantilaisesta taannoin Kaspar Holtenin moderni ohjaus. Mutta Tampereen henkilöohjaus ei myöskään mene ihon alle.

Draamaa yritettiin lisätä tanssijoilla, jotka esittivät myös hollantilaista ja Sentaa. Näin saatiin muutamia näyttäviäkin tehoja.

Loppukohtauksessa lavan yläpuolelta laskettiin näkyviin aavelaivan kenties ”puhdistunut” pieni inkarnaatio merkkinä kirouksen poistumisesta. Se ei tunnelmaa pyhittänyt.

Muuten kaikki oli sujuvaa, ja viihdyin kyllä. Arvattavasti vielä paremmin viihtyivät ensikertalaiset, jos he pelkäsivät Wagnerin olevan jotain raskasta ja vaikeatajuista.

Myös tanssijat Petra Porspakka ja Miika Riekkinen kävivät elävöittämässä Sentan ja Lentävän hollantilaisen tarinaa.

Musiikki toimi! Tampere Filharmonia soitti Anja Bihlmaierin kanssa ehjästi, vaikuttavasti ja paremmin kuin Suomen Kansallisoopperan hieno orkesteri pari päivää aikaisemmin kuulemassani jopa raa’an kovassa Turandot-esityksessä.

Tampereen oopperan kuorokin oli mainio, mutta ei sentään Kansallisoopperan ammattikuoron tasolla.

Nimiroolin Tommi Hakala taisi vähän säästellä itseään alun monologissa aavelaivan kannella. Kun hän tuli näyttämön eteen, ääni alkoi kantaa mielekkäämmin ja kokonaisuus parani totutun hyvälle tasolle.

Hakala oli äskettäin Kansallisoopperan Wagnerin Nibelungin sormus -ohjauksessa tarkoituksellisen epävarma Wotan-jumala, ja nyt ote oli samankaltainen.

Hänellä ei ole hollantilaiseen usein liitettyä demoniaa, mutta hän ilmensi hienosti epävarmuutta, jota kirottu merimies tuntee etsittyään naisen uskollisuutta usein ja turhaan.

Sentan rooliin saadun eteläafrikkalaisen Johanni van Oostrumin kehuin äskettäin maasta taivaisiin, kun kuulin häntä Münchenissä Baijerin valtionoopperan uuden Lohengrin-ohjauksen Elsana samassa produktiossa Mika Kareksen kanssa.

Sopraanon sointi on ihana myös tämän oopperan Sentana, joka päättää riemumielin pelastaa hollantilaisen kirouksestaan, vaikka se maksaa hänen oman henkensä.

Sinänsä Sentan musiikki vaatisi kuitenkin vielä hitusen enemmän dramaattista voimaa. Elsana hän on täydellinen, Sentana ei vielä.

Näyttelijänä van Oostrum loisti Münchenin Elsana rakkaudessaan epäilevänä ja epäluulon lopulta traumatisoimana hahmona. Tässä ohjauksessa hänen Sentastaan ei oteta irti mahdollista mielenterveydellistä ongelmaa, kuten usein tapahtuu.

Ahtaista perhe- ja kyläympyröistä vapautuvan nuoren naisen ekstaasin hän välittää ohjauksen idean mukaisesti.

Toisen näytöksen alkukohtaus. Keskellä Johanni van Oostrum.

Juuri 40 vuotta täyttänyt basso Timo Riihonen on käynyt läpi oppivuodet Deutsche Opera am Rheinin ja Kielin oopperatalon solistikunnissa, ja freelance-vierailuja on jo ollut huipputaloissa Berliinin ja Münchenin valtionoopperoista Bayreuthiin ja Milanon La Scalaan.

Kun ääni lämpeni, Riihonen oli mainio, nuorekas Daland. Roolissa pitää juonitella, jotta rikas hollantilainen naisi Sentan hyvää korvausta vastaan. Tämän Riihonen ilmensi sävykkäästi.

Matti Salmisen huippuvuosien äärimmäistä jykevyyttä soinnissa ei ole, mutta eipä ole muillakaan tässä maailmassa. Kannattaa muistaa, että Riihosen ja Kareksen hieman kevyemmät, linjakkaasti laulavat bassot ovat kansainvälisesti kysyttyjä ja arvostettuja.

Joel Annmo lauloi perämiehen roolin.

Isoja rooleja Ruotsissa tekevä Joel Annmo ei ollut parhaimmillaan perämiehen pienessä tenoriroolissa. Monin paikoin jäi pientä tarkenneltavaa.

Toinen tenori Jussi Myllys oli epäonnisen Erik-kosijan roolissa varsinkin toisen näytöksen lyyrisissä kohdissa oikein hyvä. Samoin mezzosopraano Tiina Penttinen oli luotettava Mary kaikessa lyyrisemmässä, vaikka jäi parissa huipennuksessa hitusen peittoon.

Kaiken kaikkiaan omaperäisyyttä ja henkilöohjauksen koskettavuutta olisin kaivannut huomattavastikin lisää. Mutta suositeltava produktio, jos haluaa nimenomaan ihan tavallisen ja vieläpä kompaktin ja musiikillisesti tasokkaan oopperaelämyksen.

Aplodien aika: vasemmalta Tommi Hakala, Petra Porspakka, Jussi Myllys, Johanni van Oostrum, Tommi Hakala, Timo Riihonen, Joel Annmo ja Tiina Penttinen.

Tampereen oopperan Lentävä hollantilainen jatkaa ensi-illan jälkeen viidellä esityksellä 25. helmikuuta asti.