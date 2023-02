Aikuisille tehty Velma kertoo, miten Scooby-Doon etsiväjengi alun perin löysi toisensa. Animaatiosarjan hyvät ideat hukkuvat huumorin tympeyteen.

Mystery Inc -jengin jäsenet ovat täällä taas: Norville (Sam Richardson, vas.), Velma (Mindy Kaling), Fred (Glenn Howerton) ja Daphne (Constance Wu).

Yksi pilkku neljä. Se on tällä hetkellä Velman (2023–) arvosana Internet Movie Database -sivustolla. Komediasarja on ollut Yhdysvalloissa tämän vuoden selvästi vihatuinta ja kohutuinta televisiota.

Velman taustalla on amerikkalaisten rakastama Scooby-Doo-franchise. Kymmenet miljoonat amerikkalaiset ovat lapsuudessaan katsoneet Scooby-Doo-animaatioita, joissa neljä teini-ikäistä ja koira ratkovat mysteerejä ja ottavat kiinni roistoja. Silmälasipäinen Velma on yksi neljästä teinietsivästä, heistä nörtein ja älykkäin.

2000-luvulla nähtiin elokuvateattereissa myös kaksi menestykseksi noussutta näyteltyä Scooby-Doo-elokuvaa.

Lue lisää: Scooby-Doo kestää yli vuosikymmenten

Scooby-Doot on tehty lapsille, Velma aikuisille. Velmassa on sarjamurhaajamysteeri, hurjia juonenkäänteitä, kyynisyyttä ja ironiaa, huumeita, paljon seksihuumoria ja kömpelöitä metavitsejä. Sävy on herjaava ja huoleton, vähän kuin jossain 1970-luvun vastakulttuurirevittelyssä.

Moni amerikkalainen ilmeisesti kokee, että nyt on lapsuudenmuistojen päälle heitetty lämmintä kaljaa.

Ehkä ei olisi kokenut, jos Velma olisi hauska ja oivaltava. Sitä sarja ei valitettavasti ole. Ei se läheskään niin huono ole kuin IMDB-arvosana kertoo – negatiivisen arvion jättämisestä on selvästi tullut muotia – mutta harmillisesti tuhlattu mahdollisuus kylläkin. Hyvät ideat ja mainiot yksittäiset herjat hukkuvat huumorin tympeyteen.

Joitakuita on voinut ärsyttää sekin, että Velmasta on tehty sarjassa aasialaistaustainen. Koko etsivänelikko saa sarjassa omat, hyvinkin yllättävät taustatarinansa.

Velmaa ääninäyttelee Mindy Kaling, joka muistetaan ainakin komediasarjasta The Mindy Project (2012–2017). Velma myös näyttää jossain määrin Mindyltä.

Osa uuden sarjan huumorista perustuu siihen, että katsoja tietää perusasiat Scooby-Doon maailmasta. Velma sijoittuu aikaan ennen sarjoja ja elokuvia. Se kertoo, miten neljä teinietsivää alun perin löysivät toisensa. Koiraa ei valitettavasti nähdä, sopimusteknisistä syistä.

Sarjan herättämä kohu saattaa ikävällä tavalla painaa unholaan hienon Velma-aiheisen uutisen. Nimittäin viime syksynä ilmestyneessä tv-animaatiossa Karkki vai kepponen Scooby-Doo! (2022) tehtiin historiaa. Siinä Velman näytettiin suoraan olevan lesbo. Hän ihastuu tyylikkääseen Coco Diabloon ja puhuu avoimesti tunteistaan.

Viime vuonna ensi-iltansa saaneessa tv-animaatiossa Karkki vai kepponen Scooby-Doo! tehtiin historiaa. Siinä Velma (oik.) ihastuu tyylikkääseen Coco Diabloon (vas.) ja puhuu avoimesti tunteistaan.

Oli ounasteltu pitkään, että etsiväjoukon älykkö olisi myös lesbo. On lisäksi paljastunut, että jo 2000-luvun alun näyteltyjen menestyselokuvien käsikirjoittaja James Gunn olisi halunnut kirjoittaa Velman lesboksi.

Kenties virallistunut tieto on vahvistanut tiukimpien konservatiivien inhoa Velmaa kohtaan. Samalla sarjan räävitön huumori ei näytä vetoavan myöskään vasemmistoon.

Slate-verkkolehdessä todettiin, että kerrankin internetissä ollaan jostain samaa mieltä: Velma ei toimi. Ehkä kulttuurisodissa vellova Yhdysvallat tarvitsi juuri tällaista kansan yhdistävää tv-sarjaa.

Velma, HBO Max. Karkki vai kepponen Scooby-Doo!, HBO Max.