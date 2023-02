Oscar- ja Grammy-palkittu Burt Bacharach teki musiikkia muun muassa Dionne Warwickille ja Aretha Franklinille.

Yhdysvaltalainen säveltäjä ja lauluntekijä Burt Bacharach on kuollut 94-vuotiaana. Bacharach kuoli luonnollisiin syihin Los Angelesin kotonaan keskiviikkona 8. helmikuuta. Asian vahvistaa säveltäjän edustaja Washington Postille. Asiasta kirjoittaa myös The Guardian.

Bacharach oli yksi 1900-luvun tärkeimpiä popin ja kevyen musiikin tekijöitä. Hänen kappaleistaan kaikkiaan 73 ylsi Yhdysvaltojen Top 40 -listalle. Bacharachin käsialaa ovat monet rakastetut klassikot 1960–1970-luvuilta kuten I Say a Little Prayer, Walk on By, Don’t Go Breaking My Heat ja Do You Know the Way to San Jose.

Bacharach teki musiikkia usein sanoittaja Hal Davidin kanssa. Yhdessä he loivat hittejä kevyen musiikin järkäleille Tom Jonesille, Dusty Springfieldille, Aretha Franklinille, the Carpentersille sekä Dionne Warwickille. Kaikkiaan tuhat artistia on levyttänyt tuotteliaan Bacharachin kappaleita.

Yhteistyö laulaja Dionne Warwickin kanssa oli Burt Bacharachin uran tärkeimpiä ja pitkäaikaisimpia. Kaksikko kuvattuna American Idolin finaalissa vuonna 2006.

Burt Bacharach syntyi Missourissa vuonna 1928 ja kasvoi New Yorkissa, jonka jazz-klubeilta hän sai ensimmäiset musiikilliset vaikuttimensa. Bacharachin säveltäjän työssä kuuluu myös hänen rakkautensa klassiseen musiikkiin, etenkin Ravelin ja Stravinskyn tuotantoon.

Hän sai klassisen musiikin koulutuksen Montrealissa, New Yorkissa ja Kaliforniassa. Bacharach aloitti muusikon uransa pianistina ja säesti laulajia erinäisillä klubeilla. Hänen siirtyi sovittajaksi ja kapellimestariksi Marlene Dietrichin konserttikiertueelle 1950-luvun lopulta 1960-luvun alkuun.

Ensimmäisen läpimurtonsa lauluntekijänä Bacharach teki Davidin kanssa vuonna 1957 kappaleella The Story of My Life, jonka levytti Marty Robbins. 1960–1970-luvuilla Bacharach oli suosituimmillaan ja teki lukuisia Grammy- ja Oscar-palkittuja kappaleita elokuviin. Esimerkiksi Butch Cassidy and the Sundance Kid -elokuvaan tehty, BJ Thomasin esittämä Raindrops Keep Fallin’ on My Head voitti sekä Oscarin että Grammyn vuonna 1969.

Bacharachin on sanottu tehneen populaarimusiikista taidetta.

”Hänen harmoninen hienostuneisuutensa ylittää sen, mitä levy-yhtiöt ja yleisöt musiikilta vaativat 1960–1970-luvuilla”, musiikkitietokirjailija Ted Gioia kirjoittaa teoksessa Love Songs: The Hidden History.

Bacharach on kuvaillut haastatteluissa, että halusi tehdä korkeatasoista ja sivistynyttä musiikkia, joka olisi samalla kuitenkin helposti lähestyttävää.

Burt Bacharach esiintyi Porin Jazz -festivaaleilla kesällä 2018.

1980–1990-luvuille tultaessa Bacharachin musiikillinen maine ehti hiipua ennen yllättäviä huomionosoituksia. Bacharachin kuvan voi nähdä Oasiksen vuonna 1994 julkaistun esikoisalbumin Definitely Mayben kannessa. Bacharach teki myös cameo-roolit kaikissa Austin Powers -elokuvissa.

Elämänsä aikana Bacharach meni naimisiin neljä kertaa. Hänellä oli yhteensä neljä lasta, joista tytär Nikki teki itsemurhan 40-vuotiaana vuonna 2007.

Säveltäjä sai elämäntyö-Grammyn vuonna 2008.

Uutinen Bacharachin kuolemasta on saanut kollegat ja musiikin ystävät esittämään suruvalittelunsa sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Oasiksen Liam Gallagher, The Beach Boys -yhteyeen perustaja ja pääsäveltäjä Brian Wilson sekä The Bangles -yhtyeen Susanna Hoffs muistivat säveltäjää Twitterissä.

Presidentti Barack Obama palkitsi Burt Bacharachin Library of Congress Gershwin -palkinnolla vuonna 2012.

Juttua oikaistu 18.57: Juttuun oli kirjoitettu kuolinpäiväksi 5. helmikuuta. Oikea kuolinpäivä on 8. helmikuuta.