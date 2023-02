30 vuotta sitten ensi-iltansa saaneessa elokuvassa ovat mukana muiden muassa nuoret Matthew McConaughey, Milla Jovovich ja Ben Affleck.

Nuori Mitch (Wiley Wiggins, oik.) pääsee illaksi isojen poikien (Sasha Jenson, vas., Matthew McConaughey ja Jason London) kyytiin. Ohjelmassa on kaljaa, pössyttelyä ja kuhertelua.

Komedia

Surutta? Sekaisin ★★★★

Dazed and Confused, USA 1993

Teema klo 21.06 ja Yle Areena (K16)

Ohjaaja Richard Linklater tunnetaan Rakkautta-trilogiasta (1995–2013) ja Boyhoodista (2014), joita yhdistää ajankulun näkyvä osuus. Trilogia kattoi 20 vuotta ja Boyhood 11 vuotta.

Ennen niitä Linklater löi läpi tavanomaisemmilla elokuvilla, sellaisilla kuin nuorisokomedia Surutta? Sekaisin, jonka ensi-illasta tulee syksyllä 30 vuotta. Se sijoittuu toukokuuhun 1976, viimeiseen koulupäivään, ja seuraa laumaa teinejä, jotka yrittävät ottaa ilon irti elämästä.

Linklater oli vuonna 1976 texasilainen 16-kesäinen jalkapallonpelaaja, kuten moni elokuvansa henkilöhahmoista.

Surutta? Sekaisin on fiktiota mutta perustuu Linklaterin nuoruusmuistoihin. Se kuvattiin Austinissa ja sen lähistöllä, seudulla, jossa Linklaterista tuli filmihullu ja jossa hän aloitti uransa.

Elokuvassa on kaikkiaan reilusti yli 20 roolihahmoa, joista suurin osa on tasa-arvoisia. Surutta? Sekaisin onkin taidonnäyte laajan henkilökaartin hallitsemisesta. Tarina risteilee hahmojen suhteissa, mutta silti sitä on helppo seurata.

Myöhemmin isoiksi tähdiksi nousseet Matthew McConaughey, Milla Jovovich ja Ben Affleck tekivät tässä varhaisia roolitöitään.

Joukosta erottuu ehkä hieman muiden ohi Randy (Jason London), koulun jalkapallotähti, joka ei haluaisi allekirjoittaa joukkueen raittiuslupausta, koska ei aio noudattaa sitä – kuten ei kukaan muukaan. Kenties Randy on lähinnä Linklaterin omakuvaa.

Kaljan kittaamisen, pilven polton ja soidinmenojen ohella keskeinen aihe on simputus, jota high schoolin viimeiselle luokalle siirtyvät harjoittavat seuraavan syksyn uusia oppilaita kohtaan, tytöt hieman hellemmin kuin pojat. Linklater tuomitsee väkivaltaisen perinteen ehkä vähän kevyemmin kuin nykyään tehtäisiin.

Nuorista Mitch (Wiley Wiggins) pääsee selkäsaunan jälkeen illaksi isojen poikien kyytiin ja ensimmäistä kertaa sekä bailaamisen että kuhertelun makuun.

Näkökulma voi painottua poikiin, mutta henkilöissä on monta tyttöä, jotka eivät jää syrjään.

Elokuvan näkökulma painottuu poikiin, mutta mukana on myös monta merkittävää tyttöroolia. Milla Jovovich tekee yhden niistä.

Aikuisten muistoissa nuoruus voi vaikuttaa kultaiselta, mutta Linklater kuvaa hyvin, kuinka se tuntui vereslihaiselta välitilalta, jossa koulussa valmistauduttiin elämään, joka oli vasta tulevaisuudessa.

Surutta? Sekaisin muistuttaa Svengijengi ’62 -elokuvaa (1973), jolla George Lucas (s. 1944) menestyi ennen Tähtien sotaansa (1977). Se sijoittuu 1960-luvun alkuun, jolloin Lucas oli teini-ikäinen.

Henkisesti silloin elettiin vielä 1950-lukua, jonka Linklaterin nuoret arvioivat tylsäksi – samoin kuin oman 1970-lukunsa. Sen sijaan 1960-luku rokkasi heidän mielestään.

Rory Cochrane (vas.) on elämänsä rennosti ottava Ron Slater. Matthew McConaughey esittää parikymppistä David Woodersonia, joka edelleen tykkää hengata teinien kanssa.

Jos leffoista voi päätellä, suurin muutos nuorison elämässä vuosikymmenten välillä oli hiuksissa ja vaatteissa.

Suomalaisiin teineihin verrattuna isoin ero taitaa olla, että Amerikassa ajokortin sai aiemmin. Bailuristeily hoituukin kätevästi autolla ympäri kaupunkia.

Tuskin teinien elämä on kovin erilaista vieläkään – mitä nyt kännykät ovat muuttaneet sosiaalisuuden tapoja.