Sokean pyörätuolipotilaan odysseia Hämeenlinnasta Tampereelle on hyytävän realistinen

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on vaikuttava taidonnäyte.

MS-tauti on vienyt Jaakon näkö- ja liikuntakyvyn. Jaakkoa näyttelevä Petri Poikolainen sairastaa itsekin MS-tautia ja on samassa tilassa kuin roolihahmonsa.

Draama

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia ★★★★★

Suomi 2021

TV1 klo 21.05 ja Yle Areena (K12)

Muoto ja sisältö ovat harvinaisen tiiviisti sidoksissa elokuvassa Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia. Päähenkilö Jaakko (Petri Poikolainen) on sokea, eikä katsojakaan näe juuri muuta kuin hänet.

Tarinaa kerrotaan enimmäkseen lähikuvilla, jotka on tarkennettu Jaakon kasvoihin tai päähän. Ympäristöt ja muut ihmiset esitetään lähinnä äänillä. Kerronta ei aseta katsojaa ihan sokean päähenkilön asemaan mutta edistää samastumista tehokkaasti.

Nimi viittaa Jaakon elokuvaharrastukseen. Hän tykkää muun muassa John Carpenterin kauhu- ja tieteisleffoista. Myös James Cameronin Terminaattorit ja muu tieteistoiminta kelpaavat, mutta Titanic on Jaakon mielestä laskelmoitua paskaa ja siksi dvd on jäänyt muoveihin.

MS-tauti on vienyt Jaakon näkö- ja liikuntakyvyn. Hän pitää yllä puhelimella etäsuhdetta Sirpaan (Marjaana Maijala), joka on myös vakavasti sairas. Kun Sirpalla on hätä, Jaakko lähtee Tampereelta Hämeenlinnaan ilman saattajaa.

Seikkailuissa tehdään yleensä matka vaaroja uhmaten, mutta Jaakon taival omin avuin sokkona pyörätuolilla on hyytävämpi kuin useimmat jännärit – vaikka se on kerrottu realistisesti.

Marjaana Maijala ja Petri Poikolainen elokuvan kuvauksissa.

Yleensä vammaisista kertovista elokuvista tulee melkein väkisin äiteliä melodraamoja, mutta Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia välttää siirapin lähes täysin.

Sen käsikirjoittaja-ohjaaja Teemu Nikki teki myös Armomurhaajan (2017), lähihistorian mustimman suomalaisen komedian. Hänellä ei yleensä ole taipumuksia turhaan tunteellisuuteen. Mustaa huumoria on Sokeassa miehessäkin.

Nikki on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä tuottaja Jani Pösön kanssa. Suomalaisessa elokuvassa he ovat tinkimättömiä oman tiensä kulkijoita. Joulukuussa he saivat elokuvataiteen valtionpalkinnon.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia sai myös muun muassa Jussi-palkinnot Petri Poikolaiselle parhaasta miespääroolista ja Sami Kiiskelle ja Heikki Kosille äänisuunnittelusta. Maailmalla Sokea mies on ollut pienoinen festivaalihitti ja napsinut liudan palkintoja.

Poikolainen sairastaa oikeasti MS-tautia ja on samassa tilassa kuin roolihahmonsa. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2000 ja ehti näytellä kahdeksan vuotta ennen kuin sairastui.

Nikki ja Pösö tekivät elokuvan tarjotakseen Poikolaiselle ensimmäisen ja todennäköisesti viimeisen pääroolin valkokankaalla.

Sokean miehen kerronta on kokeellista, mutta niin hyvin tarinan palveluksessa, että sen katsominen ei ole ollenkaan vaivalloista. Vaikuttava taidonnäyte.