Netflix rajoittaa sala­sanojen jakamista uusissa maissa, ja käytäntö on laajenemassa – tätä se tarkoittaa

Netflix on kokeillut salasanojen jakamisen rajoittamista viime vuodesta alkaen Latinalaisessa Amerikassa, nyt jakamista on alettu rajoittaa Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Espanjassa ja Portugalissa.

Suoratoistopalvelu Netflix on ilmoittanut rajoittavansa käyttäjiensä mahdollisuutta jakaa salasanojaan kotitalouksiensa ulkopuolelle neljässä uudessa maassa. Käytännössä siis Netflix kieltää saman käyttäjätilin käyttämisen eri osoitteissa.

Vuonna 2022 Netflix kokeili rajoittamista Latinalaisessa Amerikassa ja laajentaa nyt rajoittamista liiketoimintansa kannalta suuremmille markkina-alueille eli Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Portugaliin ja Espanjaan.

Netflixin blogin mukaan käytäntöä laajennetaan muihinkin maihin tulevina kuukausina. Tiedossa ei ole, milloin rajoitus alkaa mahdollisesti koskea suomalaisia käyttäjiä.

HS käy läpi, mitä toimista tiedetään.

Mitä uusi rajoitus käytännössä tarkoittaa?

Jatkossa Netflixin tilaajien tulee määrittää kotipaikka, eli pääasiallinen paikka, jossa tiliä käytetään. Näin ollen esimerkiksi eri osoitteissa asuvien ystävien ei ole sallittua käyttää samaa käyttäjätiliä.

Tilillä on edelleen mahdollista käyttää eri käyttäjäprofiileja, jollainen voi olla esimerkiksi jokaisella perheenjäsenellä. Uusi rajoituskäytäntö estää esimerkiksi sen, että perheen lapsi jatkaisi saman tilin käyttöä muutettuaan omilleen. Ilmeisesti juuri tällaisten tilanteiden vuoksi tilin jakamista voi kuitenkin jatkaa lisämaksusta.

Kuinka paljon tilin jakaminen jatkossa maksaa?

Uudessa mallissa käyttäjätilin jakamista voi jatkaa korkeintaan kahden ihmisen kanssa.

Sen hinta vaihtelee maan mukaan: Uudessa-Seelannissa se on hieman alle 5 euroa, Kanadassa noin 5,5 euroa, Portugalissa noin 4 euroa ja Espanjassa noin 6 euroa.

Voiko kaikkiin tilauksiin lisätä käyttäjiä?

Jakamismahdollisuutta ei kuitenkaan ole halvimmissa tilauksissa, vaan kaksi lisäkäyttäjää voi lisätä vain kalleimpaan eli premium-tiliin.

Halvempaan standard-tiliin voi lisätä yhden käyttäjän, ja kaikkein halvimpiin eli basic-tileihin ei yhtään.

Miten Netflixin linja on muuttunut?

Netflixin käyttöehdoissa on aina kielletty käyttäjätilin salasanan jakaminen oman kotitalouden ulkopuolelle, mutta sitä on alettu valvoa tosissaan vasta viime aikoina, kun Netflixin tilaajamäärät ovat laskeneet ja kilpailutilanne muiden suoratoistopalvelujen kanssa on kiristynyt.

Rest of World -teknologiauutissivuston mukaan käyttäjätilien käyttöoikeuksiin liittyvät epäselvyydet saattavat selittyä sillä, että Netflixin käyttöehdoissa ei ole tarkkaan määritelty, mitä kotitaloudella tarkoitetaan.

Netflixin edustaja kertoi Rest of Worldille olevansa tietoinen, että jotkut käyttäjät ovat mieltäneet ”kotitalouden” koskemaan perheenjäseniä, mutta tarkensi, että Netflix on aina määritellyt termin niin, että se koskee samassa rakennuksessa asuvia ihmisiä.

Netflix ei myöskään ole aina viestinyt täysin johdonmukaisesti käyttäjätilien käytön valvonnasta, vaan esimerkiksi vuonna 2017 Netflixin Twitter-tilillä twiitattiin, että ”Rakkautta on salasanan jakaminen”. Viesti liittyi Netflixin Love-sarjaan, jota yhtiön Twitter-tilillä mainostettiin erilaisin twiitein, esimerkiksi ”Rakkaus on kemikaaleja”, tai ”Rakkaus on monimutkaista”.

Salasanan jakamiseen liittyvä twiitti on kuitenkin saanut uuden tulkintakehyksen uusien rajoitusten takia kevättalvella 2023, ja se on myös saanut osakseen kipakkaa kommentointia Twitterissä.