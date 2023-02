Poplaulaja Rihanna teki itsevarman paluun Super Bowlissa.

AMERIKKALAISEN jalkapallon Super Bowl -mestaruusottelu järjestettiin sunnuntai-iltana 57. kertaa. Ottelun puoliaikashow’ta tähditti tänä vuonna poplaulaja Rihanna.

Rihanna palasi esiintymislavalle vuosia kestäneen keikkatauon jälkeen.

Kansainvälisten medioiden arvioiden mukaan artisti luotti esityksessään itseensä.

Super Bowlin puoliaikaesiintymiset ovat tyypillisesti yltäkylläisiä vauhtiajoja, joissa vaatteet ja vierailevat esiintyjät vaihtuvat tiuhaan. Tällä kertaa lavalla nähtiin vain Rihanna, suuri tanssiryhmä sekä vilaus artistin bändistä.

Punaiseen haalariasuun pukeutunut laulaja esiintyi vuoroin punaisella alustalla ja vuoroin yläilmoihin hinatuilla suurta älypuhelimen näyttöä muistuttavilla alustoilla seisten ja hienovaraisesti hittiensä tahdissa elehtien.

Rihanna lauloi yläilmoihin hinatuilla alustalla.

Keikan suurin yllätys vaikutti olevan esityksen yllätyksettömyys sekä se, että artistin edustajat vahvistivat esiintymisen jälkeen lehdistölle Rihannan olevan raskaana ja odottavan toista lastaan.

The Hollywood Reporterin huomio kiinnittyi huoliteltuun kameratyöhön, joka seurasi suurta spektaakkelia tarkasti vuoroin kaukaa ja vuoroin aivan likeltä artistin itsevarmasti viettelevää katsetta. The Washington Postin mukaan esitys tarjoili niin ikään itsevarmaa huolettomuutta ja artistille luonteenomaista mystiikkaa, jonka The Guardian tulkitsi tulkitsi kaivatun sähköisyyden puutteeksi.

Todellisuudessa todennäköisesti ainoa asia, jota fanit ovat kaivanneet, on Rihanna itse. Sitä he myös saivat. Tähti esitti noin 13 minuutin pituisen esiintymisen aikana yhteensä 12 hittibiisiään levollisesti eteenpäin rullaten.

Esiintymisen viimeisen kolmanneksen aluksi Rihanna korosti kaiken hallittua huolettomuutta (ja kenties mainosti omaa meikkituotemerkkiään) pikkuruisella puuterirasialla, jonka tanssija ojensi hänen käteensä. Tähti puuteroi pikaisesti nenänsä ja jatkoi odotettujen hittikappaleidensa laulamista.

Välissä oli ilotulituksia ja lopussa rauhallisen tyytyväisen oloinen tähti osoitti kiitoksensa yleisölle henkeään haukkomatta.

Esiityimisen aikana Rihanna otti esiin puuterirasian.

Rihanna on nuorin artisti, jolla on 14 ykköshittiä Yhdysvalloissa. Hän on myös maailman rikkain naislaulaja, vaikka hän ei ole esiintynyt julkisesti yli viiteen vuoteen.

Edellisen kerran hän esiintyi vuoden 2018 Grammy-palkintogaalassa yhdessä dj Khaledin kanssa. Hänen viimeisin albumi Anti ilmestyi 2016. Tämän jälkeen hän on vieraillut muiden artistien singleillä ja vihjaillut julkaisevansa uutta musiikkia tulevaisuudessa.

Monet Rihannan fanit odottivatkin The New York Timesin mukaan esitykseltä jonkinlaista ulostuloa: uutta kiertuetta, levyä tai edes singleä. Näiden sijaan saatiin raskausuutinen, joka valtasi otsikot ympäri maailman.

Ennen esiintymistään Rihanna sanoi Billboard-median haastattelussa, että keikka on hänen kataloginsa juhlaa ja kertoi haasteista, joita suuren hittikimaran puristaminen 13 minuutin esiintymiseen oli laulajalle ja työryhmälle asettanut.

Hän sanoi, että soittolistasta oli tehty noin 39 versiota ennen kuin se osui kohdalleen.

Rihanna on kieltäytynyt Super Bowlin puoliaikashow’ssa esiintymisestä aikaisemmin kahdesti vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2019 hän sanoi Vogue-lehden haastattelussa, että oli kieltäytynyt tarjouksesta esiintyä Super Bowlissa solidaarisuuden osoituksena entiselle NFL:n pelinrakentajalle Colin Kaepernickille sen jälkeen, kun liiga oli vaientanut Kaepernickin kannanoton rasistista poliisitoimintaa vastaan.

Nyt Rihanna kuitenkin kommentoi Billboardin haastattelussa, että hänen uransa on puoliaikashow’hun valmis.

”Kun tulet äidiksi, tapahtuu jotain, joka saa sinut tuntemaan, että voit valloittaa maailman ja tehdä mitä tahansa”, Rihanna sanoi.

”Se olisi voinut tapahtua vain nyt”, hän kommentoi Billboardille.

Super Bowl areena täyttyi ilotulitteista sunnuntaina.

Rihanna ja taustatanssijat lavalla.

Viime vuonna mestaruusottelun puoliaikashow keskittyi ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa hiphop-musiikkiin. Artisteina esiintyivät tuolloin Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ja 50 Cent, kaikki heistä keskeisiä amerikkalaisia hiphop-artisteja.

NFL-liigan mestaruusottelun Super Bowlin puoliaikaohjelmasta on tullut vähintään yhtä odotettu osa ottelua kuin itse pelistä. Järjestäjät alkoivat määrätietoisesti kasvattaa puoliaikaohjelman näyttävyyttä 1990-luvun alussa, jolloin esiintyjiksi alettiin pyytää popmusiikkitähtiä, esimerkiksi New Kids on the Block vuonna 1991, Gloria Estefan vuonna 1992 ja Michael Jackson vuonna 1993.

Ottelun tauolla nähty spektaakkeli oli ensimmäinen teknologiajätti Applen suoratoistopalvelun Apple Musicin sponsoroima puoliaikashow. NFL ja Apple Music julkistivat syyskuussa viisivuotisen sopimuksen, jonka arvo on mediatietojen mukaan 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli reilut 230 miljoonaa euroa.

Artisteille ei makseta puoliaikashow’sta palkkiota. He maksavat kustannukset itse osin sponsorien avulla.

Tänä vuonna Super Bowlissa pelasivat Kansas City Chiefs ja Philadelphia Eagles. Ottelu pelattiin Arizonan Glendalissa State Farm -stadionilla.