Tähän mennessä suoratoistopalvelut ovat kilpailleet verissä päin kasvusta, mutta nyt niiltä vaaditaan myös taloudellista realismia.

HBO:n The Last of Us -sarjassa Joel ja Ellie taivaltavat sienten valtaamassa maailmassa.

Tällä viikolla ihastuin taas tv-sarjoihin. HBO:lla on hieno The Last of Us, joka on pannut suhteeni sieniin täysin uusiksi. Ammatillista vierihoitoa sain Disneyn mainiosta Alaska Daily -sarjasta, jossa Hilary Swank esittää kylmille seuduille muuttavaa tutkivaa journalistia. Netflixistä en ole ajanpuutteen vuoksi uskaltanut edes etsiä sarjoja, mutta katselin muutaman onnistuneen elokuvan. Länsirintamalta ei mitään uutta oli niistä vaikuttavin.

Samaan aikaan kun koukuttavaa sisältöä tuntuu riittävän, suoratoistopalvelut kertovat dramaattisia uutisia. Juuri nyt huomion kohteena on erityisesti Disney+. Vuonna 2019 lanseerattu suoratoistopalvelu kertoi tällä viikolla menettäneensä tilaajia ensimmäisen kerran lanseerauksensa jälkeen. Palvelun tilaajamäärä on vähentynyt noin 2,4 miljoonalla tilaajalla vuosineljännekseen verrattuna. Disneyn tilannearvio oli tyly: se ilmoitti irtisanovansa 7 000 työntekijää leikatakseen kustannuksiaan. Aiemmin suuria irtisanomisia on aiheuttanut HBO:n omistaneen Warner Median ja toisen mediajätin Discoveryn yhdistyminen.

Myös Netflixin luvut näyttävät, että suurin kasvu lienee takana. Viime vuonna se menetti valtavan määrän tilaajia ja toi markkinoille halvemman tilausvaihtoehdon, jossa on mainoksia. Strategia näyttää purreen, sillä nyt tammikuussa suunta on kääntynyt taas ylöspäin. Viime vuoden viimeisellä neljännellä suoratoistopalvelujen markkinajohtaja sai lähes kahdeksan miljoonaa uutta tilaajaa.

Osin kysymys on paluusta normaaliin aikaan. Pandemian sulkiessa ihmiset sisätiloihin suoratoistopalvelut nauttivat poikkeuksellisesta nosteesta, ja esimerkiksi Disney+:n kasvu jatkui viime loppupuoliskolle saakka. Sen jälkeen maailma on kuitenkin auennut, ja ihmiset keksineet houkuttelevimpiakin tapoja käyttää aikaansa. Ja rahojaan: esimerkiksi investointipankki JP Morganin mukaan vain 15 prosenttia kuluttajista olisi valmiita maksamaan kolmesta suoratoistopalvelusta.

Yhtä lailla irtisanomisissa on kysymys sijoittajien pinnan kiristymisestä. Tähän asti suoratoistopalvelut ovat kilpailleet verissä päin kasvusta, mikä on näkynyt halpoina tilaushintoina ja ilmaistarjouksina. Nyt niiltä on kuitenkin alettu vaatia taloudellista realismia, mikä näkyy epämiellyttävinä ilmoituksina joko asiakkaille (tulot) tai työntekijöille (menot). Muussa tapauksessa liipaisimella saattaa olla toimiva johto (pomot). Esimerkiksi HBO Max ilmoitti tammikuussa ensimmäistä kertaa hinnankorotuksista historiansa aikana Yhdysvalloissa, eikä se välttämättä jää viimeiseksi.

Kaikkein helpoimmin kurssiaan korjaa Netflix. Palvelulla on sen oman ilmoituksen mukaan jopa 100 miljoonaa käyttäjää, jotka käyttävät suoratoistoa jonkun toisen salasanalla. Tänä vuonna vaiheittaisesti eri maihin etenevällä uudistuksella aiotaan tehdä loppu loisinnasta. Vielä ei ole selvillä, miten tai milloin uusi käytäntö ulotetaan tuhansien mökkien Suomeen, mutta lienee selvää, että tulevaisuudessa Kuopiossa asuva täti ei kuulu helsinkiläisperheen kotitalouteen.

Turbulenssista huolimatta kovin riehakasta pudotuspeliä tilanteeseen on vaikea ennustaa. HBO MAXilla on maailmanlaajuisesti hieman alle 100 miljoonaa tilaajaa, Disney+:llä yli 160 miljoonaa ja Netflixillä noin 230 miljoonaa. Lisäksi suunta näyttää olevan yhä suurempien suoratoistojättien syntymiseen, mitä Discoveryn ja HBO Maxin tänä keväänä alkava yhdistyminenkin ennakoi. Kolmikon lisäksi esimerkiksi Amazon Prime jatkanee etenemisestään, mutta muuten suoratoistopalvelun jättimäiset aloituskustannukset suojelevat asemansa vakiinnuttaneita toimijoita kilpailulta.

Kuluttajalle suoratoistojättien säästökuuri näkyy mahdollisesti aiempaa yllätyksettömämpänä sisältönä. Vyön kiristyessä palvelut satsaavat varmimpiin hitteihinsä ja vähänkin tavoitteista jäävät tuotannot lopetetaan nopeasti. Todennäköisesti myös erilaiset tilausvaihtoehdot lisääntyvät entisestään. Yksi mahdollisuus voisi olla vaikkapa äänikirjapalveluissa yleistyvä malli, jossa käytöstä maksetaan tietyn tuntimäärän mukaan. Näin viittä sarjaa yhtä aikaan seuraava maratonkatselija maksaisi tilauksestaan satunnaista bongailijaa enemmän.

Aina voisi tietysti tappajasienten vahtaamisen sijaan lähteä itse metsäretkelle. Tai aloittaa juoksuharrastuksen. The Bearista tosin on kuulemma tulossa uusi kausi. Samoin Perry Masonista.