The Interview -elokuva aiheutti aikoinaan poliittisen kriisin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välille.

Yhdysvaltalaiskoomikko Seth Rogen on avautunut valtavan kohun aiheuttaneesta The Interview -elokuvasta Hawk vs. Wolf -podcastissa. Haastattelusta on uutisoinut muun muassa Variety.

Vuonna 2014 julkaistu The Interview aiheutti poliittisen kriisin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välille. Rogenin ja James Francon tähdittämässä komediassa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un aiotaan salamurhata, ja muutenkin hänet esitetään siinä varsin naurettavassa valossa.

Poliittiseksi kiistakapulaksi elokuva muuttui, kun Pohjois-Korea uhkasi Yhdysvaltoja "armottomilla toimilla”, jos elokuva julkaistaan.

Myöhemmin kohu paisui entisestään, kun Sony joutui laajan tietomurron kohteeksi. FBI ilmoitti tietomurrolla olevan yhteyksiä Pohjois-Koreaan. Elokuvateatterit saivat myös uhkauksia terrori-iskuista, jos ne esittävät elokuvan. Tämän jälkeen asiasta pelästynyt Sony veti elokuvan pois suurten teatteriketjujen ohjelmistosta.

Päätös herätti paljon kritiikkiä, sillä Sonyn katsottiin taipuneen itsesensuuriin painostuksen edessä. Sosiaalisessa mediassa levisi boikottikehotuksia Sonya ja elokuvateattereita vastaan ja jopa presidentti Barack Obama kutsui päätöstä virheeksi.

Puheessaan Obama varoitti, että jotkut valtiot saattaisivat seuraavaksi ryhtyä vastaaviin hyökkäyksiin, jos ne olisivat tyytymättömiä vaikkapa uutisiin tai dokumentteihin.

Rogen sanoo podcastissa, että tapaus sai hänet määrittelemään uudelleen, mitä pitää kiisteltynä ja mitä ei.

”Asia ei ole kiistanalainen, jos joku raivostuu siitä sosiaalisessa mediassa. Mutta jos presidentti pitää asiasta tiedotustilaisuuden, niin silloin se on. Samoin jos YK antaa siitä lausunnon”, hän sanoo podcastissa.

Elokuvan ilmestymisaikaa koomikko kuvaa hirvittäväksi. Hänen tuntemiaan ihmisiä muun muassa irtisanottiin tuotannosta.

”Se oli kamalaa, todellinen katastrofi”, hän toteaa.

Pääosin kehnohkot arviot saanutta komediaa esitettiin lopulta pienemmissä teattereissa, ja se tuli vuokrattavaksi muun muassa Youtubeen ja Google Play -kauppaan. Lisäksi sen saattoi vuokrata Sonyn nettisivuilta. Erityisesti Googlen palvelussa se keräsi valtavat katsojamäärät.

Rogen kertoo myös kuulleensa elokuvasta pidettävän luentoja yliopistossa.

”Nykyäänhän sitä esitetään televisiossa iltapäivisin, mikä on kreisiä”, Rogen kommentoi. ”Siis tuota maailman kiistanalaisinta asiaa.”