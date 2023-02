Hannoverin valtionbaletin johtaja Marco Goecke hyökkäsi kriitikko Wiebke Hüsterin kimppuun.

Hannoverin valtionbaletin johtaja Marco Goecke hyökkäsi lauantai-iltana tanssikriitikko Wiebke Hüsteria vastaan ja sotki tätä koirankakalla. Hyökkäys tapahtui Hannoverin oopperatalossa uuden Glaube – Liebe – Hoffnung -baletin ensi-illan ensimmäisellä väliajalla.

Wiebke on kirjoittanut Frankfurter Allgemeine Zeitung -sanomalehteen vuodesta 2000, ja FAZ:in mukaan Goecke oli ilmeisesti menettänyt malttinsa Wiebken arvosteltua hänen koreografioimansa In the Dutch Mountains -tanssiensi-illan Nederlands Dans Theaterissa Haagissa.

Arvostelu ilmestyi lauantaina 11. helmikuuta. ”Yleisö tulee vuorotellen vihaiseksi ja pitkästyneeksi”, Hüster kirjoitti hyvin kriittisessä arviossaan, jossa hän pitää teoksen epäonnistumisen syynä nimenomaan koreografiaa.

Saman päivän iltana Goecke pysäytti Hüsterin Hannoverin oopperatalon aulassa kysyäkseen, mitä tämä teki siellä. Hannoverin valtionbaletin johtajana Goecke uhkasi Hüsteria ensin porttikiellolla ja syytti tätä lipunmyynnin vaikeuttamisesta Hannoverissa, FAZ kertoo. Tämän jälkeen Goecke kaivoi paperipussista ulostetta, jolla sotki Hüsterin kasvot.

Goeckesta on tehty rikosilmoitus, jota poliisi tutkii. Lisäksi Hannoverin oopperan johtaja Laura Berman kertoi FAZ:ille oopperatalon tarkistavan, mitä seurauksia Goeckelle on tulossa työlainsäädännön perusteella.

Saksan journalistiliiton Ala-Saksin osavaltion puheenjohtaja Frank Rieger pitää oopperatalon selitystä riittämättömänä: ”Hyökkäys FAZ:n toimittajaa vastaan on myös hyökkäys lehdistönvapautta vastaan”, Rieger kertoo Frankfurter Allgemeine Zeitungille.

Lehti myös listaa useita viimeaikaisia tapauksia, joissa taiteilijat ja kulttuurijohtajat ovat osoittaneet halveksuntaa taidekritiikkiä kohtaan.