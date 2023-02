Komediasarja perustuu Nick Hornbyn Funny Girl -romaaniin.

Brittikirjailija Nick Hornby lienee tuttu monille, vaikka hänen kirjansa olisivat jääneet lukematta. Monet hänen romaaneistaan ovat päätyneet elokuviksi ja tv-sarjoiksi. Niiden brittiläinen, usein humoristinen ja populaarikulttuurista vaikuttunut maailma on tunnistettava ei-brittiläisellekin yleisölle.

Tunnetuimmat Hornbyn teoksista taitavat olla Uskollinen äänentoisto ja Poika: ensin mainitusta filmattiin elokuva vuonna 2000 ja tv-sarja vuonna 2020, jälkimmäisestä vastaavat tehtiin vuosina 2002 ja 2014. Näiden lisäksi elokuvat on tehty teoksista Hornankattila (Fever Pitch, 1997 ja 2005), Juliet, riisuttuna (Juliet, Naked, 2018) ja Alas on pitkä matka (A Long Way Down, 2014).

Tuorein lisä on 1960-luvulle sijoittuva komediasarja Funny Woman. Se perustuu Funny Girl -romaaniin vuodelta 2014.

Sarjan päähenkilö Barbara Parker (Gemma Arterton) on Blackpoolin kauneuskuningatar, jota on kauneuden lisäksi siunattu rakastavalla isällä ja iskevällä huumorintajulla. Kyky nauraa ja naurattaa onkin tarpeen, sillä ympärillä pyörivä yhteiskunta on sovinistisikojen kansoittama. Törkeilyä ja ennakkoasenteita tulee niin miehiltä kuin naisilta.

Lucille Ballia ihaileva Barbara päättää karistaa kotikaupunkinsa tomut kannoiltaan. Elämä on toisaalla, svengaavassa Lontoossa. Taakse jäävät isä, täti sekä sulhanen, Blackpoolin komein teurastaja.

Barbara päätyy töihin tavarataloon, naisten ympäröimäksi, mutta sama asenteellisuus jatkuu sielläkin. Kollegojen ja esihenkilöiden kesken vallitsee selvä hierarkia, ja asiakaskunta koostuu joko nokkavista naisista tai iholle pyrkivistä aviomiehistä.

Barbaran tilaisuus laittaa jalka viihdemaailman ovenrakoon ilmaantuu, kun kokenut manageri (Rupert Everett) livauttaa käyntikorttinsa erään ikävästi päättyvän illan aikana. Siitä alkaa Barbaran hivuttautuminen kohti valokeilaa.

Tiellä riittää esteitä, kuten häirintää ja vähättelyä. Huvittavaa on, että koe-esiintymisissään Barbaralle on varattu tismalleen sama rooli kuin oikeassa elämässä.

Lontoossa Barbara Parkerin (Gemma Arterton) potentiaalin koomikkona näkee manageri Brian Debenham (Rupert Everett), vastenmielisen ja sympaattisen välillä häilyvä mies.

Mutta siinä missä Funny Woman on kuvaus tunkkaisista vuosikymmenistä, voi sen tulkita myös kommentiksi #metoon jälkeiseen aikaan. Barbaralle kokemukset ovat lannistavan tuttuja, arkipäiväisiä. Siksi sarja on myös kertomus päättäväisyydestä ja vahvuudesta.

Näyttelijänäkin tunnetun Morwenna Banksin käsikirjoitusta ei voi sanoa räväkäksi, saati uudistavaksi, mutta siinä on mukavasti keskisormea. Banks nähdään muuten myös sivuosassa, managerin tupruttelevana sihteerivaimona.

Kuusikymmenlukulaista tunnelmointia on humoristiseen sarjaan ahdettu urakalla. Puvustuksen ja maskeerauksen lisäksi musiikki on tärkeässä osassa, kuten Hornby-tulkinnoissa usein. Musiikkivalinnat kehystävät kertomusta iloisesti, vaikka elämä kampittaa.

Pääosaroolin näyttelevä Arterton on oiva valinta. Hän on kuin kotonaan sarjan kepeässä mutta pisteliäässä sävyssä. Mieleen jää myös Everettin esittämä vastenmielisen ja sympaattisen välillä häilyvä manageri, mies, joka haluaa paahtoleipänsä voideltuna molemmilta puolilta.

Juuri hän huomaa Barbaran potentiaalin, mutta samalla hän näkee Barbaran kuten muut: pitkäsäärisenä näyttävänä blondina, jonka mahdollisuudet ovat miesten määrittelemät.

Funny Woman, Sky Showtime.