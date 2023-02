Oikeuden­mukainen ja kärsimätön Imma Tataranni on nykyajan komisario Montalbano

Pääosaa näyttelevä Vanessa Scalera on ilmeikäs työteliäänä apulaissyyttäjänä, joka ei unohda mitään.

Apulaissyyttäjä Imma Tataranni (Vanessa Scalera) on lahjomaton oman tiensä kulkija, joka ärsyyntyy teeskentelijöistä ja typeryksistä.

Suosittu sisilialainen rikoskomisario Salvo Montalbano päätti tutkimuksensa televisiossa kaksi vuotta sitten maaliskuussa, jolloin sarjasta esitettiin Italiassa vihoviimeinen jakso, järjestyksessä jo 37.

Montalbanon poistumista paikkaa ainakin osittain rikossarja Syyttäjä Imma Tataranni (2019–2022), joka on kerännyt kahdella kaudellaan Italiassa hyvin korkeita katsojaosuuksia.

RAI-yhtiön tuottama Syyttäjä Imma Tataranni ei ole Komisario Montalbanon kopio, mutta samankaltaisuuksia on monia. On kukkulan rinteille rakennettu syrjäinen pikkukaupunki, elokuvan mittaiset aika mutkikkaat rikostapaukset, verkkainen rytmi, komedialliset kevennykset ja pieni työyhteisö. Sekä ennen kaikkea hyvin persoonallinen päähenkilö.

Nelikymppinen apulaissyyttäjä Imma Tataranni (Vanessa Scalera) on työssään monin tavoin kuin Montalbano: omistautunut, oikeudenmukainen ja lahjomaton oman tiensä kulkija, jolla on sivullisena hankaluuksia pilkkua viilaavien ja politisoivien pomojen kanssa. Eikä hänelläkään ole montaa ystävää, saati kärsimättömänä halua höpöttää niitä näitä – ellei työtehtävä sitä sattumalta vaadi.

Yksi sarjan kirjoittajista on Salvatore de Mola, joka kuului alusta lähes loppuun Komisario Montalbanon keskeiseen työryhmään. Montalbanon tavoin Tataranni on kuitenkin romaanihenkilö, josta Mariolina Venezia on julkaissut viisi kirjaa. Sarjan ensimmäinen kuuden eri tutkimuksen kausi perustuu osittain Venezian kolmeen Tataranni-kirjaan.

Ensimmäisellä kaudella epäilyttävää paikallista liikemiestä näyttelee Cesare Bocci (oik.), joka tunnetaan parhaiten sarjasta Komisario Montalbano. Siinä hän oli komisarion työtoveri ja paras ystävä Mimì Augello.

Ensimmäinen kaksiosainen tapaus, rannalla kelluvasta irtosormesta alkava Outo juttu on hyvä sisäänheittäjä älykkään ja tarkkamuistisen Tatarannin maailmaan, jota syvennetään jakso jaksolta. Erinomaista on, että sarjan edetessä myös sivuhenkilöt saavat kasvaa kokonaisiksi: tallukka aviomies, kapinallinen tytär ja muistisairas äiti sekä lähin työtoveri, karabinieeri Calogiuri (Alessio Lapice), joka on salaa ihastunut apulaissyyttäjään.

Ehdottomasti moniuloitteisin on kuitenkin Tataranni, jota ennen kaikkea teatterinäyttelijänä kunnostautunut Scalera esittää uskottavasti ja uskomattoman ilmeikkäästi, tunnetiloja nopeasti vaihtaen.

Syyttäjä Imma Tataranni, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)