Cate Blanchett ja Everything Everywhere All At Once ovat veikkausten kärjessä.

Cate Blanchett ja Everything Everywhere All at Once- elokuvan tähdet kuvattuna 15. tammikuuta Critics’ Choice Awardsissa.

Kuten muidenkin viihdealan palkintogaalojen, myös Oscarien katsojaluvut ovat olleet laskusuunnassa. Hollywoodissa Oscarien arvostus ei silti ole luisussa. Elokuva-alan tärkeimmistä palkinnoista äänestävien ammattilaisten joukkoa on kasvatettu ja monimuotoistettu.

Kehitys on vain kiihtynyt sen jälkeen, kun indie-elokuva Moonlight (2016) vei yllättäjänä parhaan elokuvan palkinnon. Eteläkorealaisen Parasiten parhaan elokuvan Oscar keväällä 2020 tuntui jo vallankumoukselta.

Vuoden 2023 gaala järjestetään Los Angelesissa sunnuntaina 12. maaliskuuta, Suomen aikaa maanantaina aamuyöllä. Jännitettä lisää yllättäjä. Peräti 11 ehdokkuutta saanut Everything Everywhere All At Once ei ole tyypillinen Oscar-suosikki.

Daniel Kwanin ja Daniel Scheinertin elokuva on arkidraamaa ja fantasiaa anarkistisesti yhdistävä kertomus amerikankiinalaisesta perheestä, pesulabisneksestä ja vaihtoehtotodellisuuksista. Kwan ja Scheinert ovat vahvoja ehdokkaita ohjauksen ja alkuperäiskäsikirjoituksen kategorioissa.

Keväällä yllätyshitiksi noussut elokuva on myös pääosaa näyttelevän Michelle Yeohin juhlaa. Hän on vasta toinen naispääosan aasialaistaustainen Oscar-ehdokas.

Jännittävimpiä kategorioita, joissa on kaksi lähes tasaväkistä ehdokasta, on juuri naispääosa. Yeohin kanssa kamppailee Cate Blanchett. Hän esittää naiskapellimestaria Todd Fieldin elokuvassa Tár. Provosoiva Tár katsoo taiteilijaneromyyttiä modernista kulmasta, mutta särmikkyys voi kääntyä sitä vastaan.

Kaikkiaan Tár kisaa kuudessa kategoriassa, mukaan lukien paras elokuva, ohjaus ja alkuperäiskäsikirjoitus. Se on ollut Yhdysvalloissa ja Britanniassa kriitikkojen liittojen suosikki vuoden 2022 elokuvista.

Cate Blanchett elokuvassa Tár.

Everything Everywhere All At Once, lyhyesti EEAAO, on noussut kansainvälisten vedonlyöntitoimistojen kärkisuosikiksi paras elokuva -kategoriassa. Löytyykö sille haastajaa?

Toiseksi eniten ehdokkuuksia, yhdeksän, saivat saksalainen sotaklassikkoromaanin päivitys Länsirintamalta ei mitään uutta, jonka on ohjannut Edward Berger, ja Martin McDonaghin mustan humoristinen Irlanti-draama The Banshees of Inisherin. Viimeksi mainittu raksii monet Oscar-elokuvan totutut ruudut. Se on muodoltaan klassinen ja kuviltaan kaunis. McDonaghin mieltymys makaaberiin voi silti olla liikaa.

Toisaalta Steven Spielbergin omaelämäkerrallinen The Fabelmans on paperilla täydellinen Oscar-elokuva: se antaa unelmatehtaalle mahdollisuuden omaan nostalgiaan. Spielberg kertoo nuoruudestaan, vaikka henkilöiden nimet on muutettu.

The Fabelmans sai seitsemän ehdokkuutta, mutta näyttelijäkategorioissa se ei ole vedossa. Ehdolle nousseet äitiä pääosassa näyttelevä Michelle Williams ja Judd Hirsch isoisänä ovat veikkausjärjestyksen hännillä. Menneeseen katsovan perhedraaman prestiisi edellyttäisi lämpöä elämää suuremmista hahmoista ja roolitöistä. Myös kaupallisesti The Fabelmans on ollut pettymys.

Ei silti pidä aliarvioida symboliikkaa, joka on Spielbergin puolella: häneen ruumiillistuu Hollywoodin lähihistoriaa ja arvoja. Niinpä Spielbergillä on yhä mahdollisuus ohjaus-Oscariin.

The Fabelmans on paperilla täydellinen Oscar-elokuva.

The Banshees of Inisherinin tähdet Colin Farrell ja Brendan Gleeson ovat vahvasti kärkkymässä miespääosan ja -sivuosan kategorioissa. Miespääosan voittoa veikataan kuitenkin Brendan Fraserille elokuvasta The Whale, jossa hän esittää erittäin ylipainoista professoria. Miessivuosan suosikki on EEAAO:n Ke Huy Quan.

Yhdessä kategoriassa pelin uskotaan olevan aivan selvä. Jos elokuvalla on samana vuonna sekä parhaan elokuvan että parhaan ulkomaisen elokuvan ehdokkuudet, se on aina voittanut jälkimmäisen. Nyt vuorossa on Netflixin rahoittama Länsirintamalta ei mitään uutta. Muista ehdokkuuksistaan se on myös vahvoilla kuvauksen Oscariin.

Voiko paras elokuva olla jatko-osa?

Parhaan elokuvan kategoriassa kisaa kymmenen elokuvaa. Vuosikymmenien ajan ehdokkaita oli viisi, kuten muissakin kategorioissa. Vuodesta 2010 ehdokasmäärä on ollut korkeampi, ja nykyään ehdokkaita valitaan kiinteästi kymmenen.

Naisten ohjaamien elokuvien määrä osoittaa Hollywoodin tasa-arvohaasteen: niitä on parhaan elokuvan ehdokkaana vain yksi, Sarah Polleyn Women Talking.

Jatko-osia on kisaajina kaksi, ja ne ovat kaksi menestyneintä vuonna 2022 ensi-iltansa saanutta elokuvaa: Top Gun: Maverick ja Avatar: The Way of Water. Jatko-osia on noussut parhaan elokuvan ehdokkaiksi ennenkin, mutta ei koskaan aiemmin kahta samana vuonna.

Top Gunin jatko toi 50 vuoden uran ja yli 80 elokuvan jälkeen tuottaja Jerry Bruckheimerille hänen ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa. Bruckheimer tunnetaan Top Gunien ja Bad Boysien kaltaisista toimintaelokuvista, Pirates of the Caribbean -seikkailuista sekä television puolella CSI-sarjoista.

Bruckheimer on nyky-Hollywoodin kolmanneksi menestynein tuottaja. Hänen edellään ovat vain Marvelin elokuvapäällikkö Kevin Feige ja Kathleen Kennedy, joka on tuottanut Tähtien sota -saagaa sekä suuren osan Steven Spielbergin elokuvista.