Puolen minuutin televisiomainos amerikkalaisen jalkapallon loppuottelussa maksoi noin 7 miljoonaa dollaria.

Dave Bautista (Drax, vas.), Pom Klementieff (Mantis), Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord) ja Karen Gillan (Nebula) Guardians of the Galaxy Vol. 3 -elokuvassa, joka tulee elokuvateattereihin 3. toukokuuta.

Amerikkalaisen jalkapallon mestaruusottelu Super Bowl on suurten katsojalukujensa vuoksi tärkeä näyteikkuna myös kulttuurituotteille. Televisiolähetyksen mainospaikat ovat haluttuja, joten niitä riittää vain suurimmille. Ne ovat myös tolkuttoman kalliita: mediatietojen mukaan puolen minuutin mainos maksoi jopa 7 miljoonaa dollaria eli noin 6,55 miljoonaa euroa.

Katsojiakin on lähetyksellä on paljon. Tämän vuoden lukuja ei ole vielä saatavilla, mutta viime vuonna lähetyksen näki hieman yli 99 miljoonaa katsojaa Yhdysvalloissa.

Ottelun mainoskatkoilla nähtiin lukuisia elokuvatrailereita, ja niiden perusteella voidaan ehkä päätellä, minkä elokuvien oletetaan olevan tulevien kuukausien suurimpia menestyksiä lippuluukulla.

Trailerien perusteella elokuvasarjojen valtakausi jatkuu. Suurin osa nyt nähdyistä trailereista liittyi elokuvasarjojen uusiin osiin: lähetyksessä mainostettiin esimerkiksi Transformers-sarjan seitsemättä osaa eli Rise of the Beasts -elokuvaa sekä Fast & Furious -sarjan 10. osaa eli Fast X -elokuvaa.

Jatko-osia odotetaan myös Indiana Jones -sarjasta ja Creedistä, joka on itsessään spin off -sarja Rocky-elokuvista. Indiana Jones and the Dial of Destiny on sarjan viides osa, Creed III oman sarjansa kolmas osa ja samalla Rocky-sarjan yhdeksäs osa. Traileri nähtiin myös Scream-kauhuelokuvasarjan kuudennesta osasta.

Kokonaan oma lukunsa ovat suurten studioiden supersankarielokuvat, jotka liittyvät toisiinsa ja rakentavat perinteisten sarjakuvastudioiden luomiin hahmoihin perustuvia maailmoja. Supersankarielokuvien buumi ei vaikuta edelleenkään hiipuvan.

Marvel Cinematic Universen vuonna 2008 alkaneessa elokuvasarjassa ollaan viidennessä vaiheessa, johon kuuluvat sarjan kaikki vuoden 2023 sekä vuoden 2024 alkupuolen elokuvat. Nyt nähtiin olutpanimon kanssa tehty mainos Ant-Man and the Wasp: Quantumaniasta sekä uusi traileri Guardians of the Galaxy vol. 3:sta.

Supersankarikilpailija DC:n elokuvasarjasta nähtiin puolestaan The Flash -elokuvan traileri, jossa näyttelijä Michael Keaton on jälleen vetänyt ylleen Batmanin eli Lepakkomiehen puvun ja esiintyy nyt sivuroolissa. Hän näytteli pääosaa kahdessa 1990-luvun taitteen Batman-elokuvassa.

Sentään kaikki Super Bowl -mainoskatkoilla mainostetut uudet elokuvat eivät ole jatko-osia, vaikka klassiseen lautaroolipeliin perustuva Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves saattaa toki käynnistää kokonaan uuden elokuvasarjan. Samoin saattaa käydä Super Mario Bros. Movielle, joka perustuu videopeliklassikkojen sarjaan.

Sen sijaan ainutkertaisemmalta vaikuttaa urheiludraama Air, joka kertoo Michael Jordanin ja urheilujätti Niken yhteistyöstä Jordanin nimikkotossujen synnyssä. Adam Driver puolestaan nähdään scifitrillerissä 65, jossa hänen esittämänsä lentäjä päätyy 65 miljoonaa vuotta ajassa taaksepäin dinosaurusten aikakaudelle.

Elokuvien lisäksi myös muita kulttuurituotteita mainostetaan Super Bowl -lähetyksessä: esimerkiksi U2-yhtye mainosti tulevan syksyn Las Vegasin -konserttejaan 15-sekuntisella mainoksella. Konserteissa keskitytään vuoden 1991 Achtung Baby -klassikkoalbumin musiikkiin.