Hannoverin valtionooppera on hyllyttänyt baletinjohtajan, joka hyökkäsi negatiivisesti kirjoittaneen kriitikon kimppuun lauantaina.

Hannoverin valtionbaletin johtaja Marco Goecke, joka hyökkäsi töitään arvostelleen tanssikriitikon kimppuun, on hyllytetty ja katuu tekoaan. Ala-Saksin valtionteatteri, johon baletti kuuluu, pohtii nyt, onko teosta muitakin seurauksia.

Goecke tuhri Frankfurter Allgemeine Zeitungin (FAZ) tanssikriitikon Wiebke Hüsterin kasvot koiran ulosteella lauantaina 11. helmikuuta Hannoverissa.

Saksalaismedian kanssa puhunut Goecke on katunut tekoaan, raportoi esimerkiksi FAZ verkkosivuillaan. ”Käytin vääriä keinoja”, hän toteaa. ”Tekoni ei ollut hyväksyttävä.”

Goecke puolustautuu sanoen, että myös häneen kohdistunut kritiikki on jo vuosia ”liannut” hänen persoonaansa ja työtään koreografina.

”Lisäksi olen vain ihminen. En ole ikinä tehnyt tällaista aiemmin, ja teko järkyttää minua itseänikin”, Goecke sanoo.

Välikohtauksessa Goecke sekä haukkui Hüsteria että sotki tätä ulosteilla Hannoverin oopperatalossa uuden Glaube – Liebe – Hoffnung -baletin ensi-illan ensimmäisellä väliajalla.

Syynä oli ilmeisesti Wiebken negatiivinen arvostelu hänen koreografiastaan In the Dutch Mountains, joka on esitetty Nederlands Dans Theaterissa Haagissa.

Hannoverin valtionooppera erotti Goecken maanantaina tehtävistään ja antoi hänelle porttikiellon taloon.

Valtionoopperan johtokunnan henkilökunnalle osoittamassa kirjeessä todetaan, että Goecke rikkoi kaikkia oopperan käyttäytymissääntöjä vastaan, järkytti yleisöä ja siellä työskenteleviä sekä vahingoitti koko balettia valtavasti.

Kirjeen mukaan Goeckelta odotetaan anteeksipyyntöä ja selitystä lähipäivinä. Sen jälkeen päätetään jatkotoimista.

Ala-Saksin kulttuuriministeri Falko Mohrs on jo pyytänyt anteeksi hyökkäyksen kohteeksi joutuneelta toimittajalta. Mohrs on myös Ala-Saksin valtionteatterin, johon oopperakin kuuluu, hallintoneuvoston puheenjohtaja.

”Seurauksista keskustellaan nyt”, hän sanoi maanantaina. Jo aiemmin Marco Goeckesta tehtiin rikosilmoitus poliisille.