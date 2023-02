Uusi Umpimähkä on yksi Suomen liikuttavimmista sarjakuvista – tekijä piirsi sitä kilpaa kuoleman kanssa

Sarjakuvaopettaja Keijo Ahlqvist jätti jälkeensä testamentin – sarjakuvana.

Sarjakuvat

Keijo Ahlqvist: Umpimähkä. Zum Teufel. 304 s.

On ihme, että sarjakuvakirja Umpimähkä valmistui. Keijo Ahlqvist (1955–2022) teki sitä kirjaimellisesti kilpaa kuoleman kanssa.

Ahlqvist sai diagnoosin parantumattomasta syövästä vuoden 2021 lopulla ja alkoi tehdä testamenttiaan. Sen sivuille mahtuu pohdintoja monista aiheista, muun muassa kulutuskulttuurista ja matkan tekemisestä niin elämässä kuin maita pitkin.

Taiteen tekemistä Ahlqvist pohtii paljon. Hän oli perustamassa Limingan taidekouluun sarjakuvalinjaa vuonna 2000 ja työskenteli siellä opettajana siitä lähtien. Umpimähkä onkin osittain kuin viimeinen oppitunti.

Keijo Ahlqvist (1955–2022) viljelee myös kitkerää huumoria.

Ahlqvist ei tuhlaa enää aikaa tekniikan opettamiseen, vaan puhuu periaatteiden tasolla. Tärkein neuvo on tämä: taidetta ei pidä tehdä muiden miellyttämiseksi. Omimmillaan taide on Ahlqvistin mielestä elämäntapa.

Tietysti myös kuolema korostuu. Olihan se koko kirjan alulle pannut yllyke. Ahlqvist sanookin kuvaamaansa vaihetta jo elämän jälkeiseksi ajaksi.

Ainakaan kirjansa sivuilla Ahlqvist ei alistu suremaan. Mieluummin hän viljelee kitkerää huumoria.

Ahlqvist myös valitsi itse lähtönsä hetken sen sijaan, että olisi jäänyt kitumaan sairauden pahimmat vaiheet. Itsemurha on tietysti yksi hänen aiheistaan.

Sivuja ja aikaa Ahlqvist ei tuhlaa oman taustansa kertomiseen. Elämäkertatiedot tarjoaa Ahlqvistin ystävä, runoilija ja tietokirjailija Reijo Valta esittelyssään.

Umpimähkän syntyä taustoittaa esipuheessaan toinen ystävä, Kaisa Åstrand, jolle Ahlqvist lähetti sivuja sitä mukaa, kun ne syntyivät.

Umpimähkän kerronta on melkoista tajunnanvirtaa, myös kuvissa. Ja kyllä Ahlqvistin tajunta virtasikin, paikoin hyvin villisti. Tyyli vaihtuu usein monta kertaa samalla sivulla.

Osa on piirretty hyvin luonnosmaisesti, välillä tulee tarkkoja ja kauniita piirroksia. Varsinkin lintuja Ahlqvist piirsi hienosti.

Henkilöitä on vain yksi, Ahlqvist, joka puhuu lukijalle, mutta sivut hän on kansoittanut monilla ihmisillä. Ehkä hän ei halunnut ja jaksanut piirtää vain itseään. Mukana on ilmeisesti muun muassa Ahlqvistin oppilaita.

Osa hahmoista on pelkistetty merkin tasolle, mutta moni näyttää tunnistettavalta. Ahlqvist nimeää vain muutaman läheisimmän ja heidätkin pelkästään etunimellä. Osa puhuu Ahlqvistin ”äänellä”. Tuntemattomien virta luo omaa outoa tunnelmaansa.

Teksti ja kuvat eivät aina liity yhteen kovin tiiviisti. Sarjakuvan notkeudesta välineenä kertoo, että se toimii näinkin vapaamuotoisena.

Tilityksen tunnelmaan tyyli jopa sopii, varsinkin loppupuolella, kun tunnelma alkaa käydä sekavammaksi.

”Kokemuksen välittäminen riittää syyksi kirjoittaa”, Ahlqvist toteaa. Hän tosiaankin välittää oman kokemuksensa.

Kouraisevinta luettavaa on kirjan loppupuoli, vaikka siellä ajatus käy jo aika esoteeriseksi.

Siinä kuuluu tarve selittää koko elämä ja maailma – varmaankin yhtä paljon itselle kuin lukijalle, ellei jopa enemmän.

Eihän Ahlqvist siinä onnistu. Ei ole onnistunut vielä kukaan muukaan. Mutta ainakin kirjassaan hän käy kuolinkamppailunsa aivoillaan. Tieto väistämättömästä tappiosta tekee taistelusta vain ylväämmän.

Ahlqvist ei luovuttanut ennen kuin oli valmis. Viimeisenä tekonaan hän sai aikaiseksi kaikessa rujoudessaan yhden liikuttavimmista suomalaisista sarjakuvakirjoista.