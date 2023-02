Kaunis poikani painottuu isän epätoivoiseen taisteluun narkomaani-poikansa pelastamiseksi.

Draama

Kaunis poikani ★★★

Beautiful Boy, USA 2018

Teema klo 22.40 ja Yle Areena (K16)

Isä, David Scheff, kirjoitti kirjan poikansa huumeriippuvuudesta ja metamfetamiinista. Samoihin aikoihin myös poika, Nic Scheff, kirjoitti tarinan omasta näkökulmastaan.

Belgialainen Felix van Groeningen ohjasi elokuvan, joka perustuu näihin molempiin kirjoihin, ja se on samalla hänen ensimmäinen yhdysvaltalainen tuotantonsa.

Elokuva painottuu isän epätoivoiseen taisteluun poikansa pelastamiseksi. David Schiff on freelance-toimittaja, ja hän haluaa myös tietää, mikä juuri metamfetamiinissa on niin vaarallista.

Groeningenin elokuva on riipaiseva mutta myös siinä määrin kaunisteleva, että se ei pakota katsomaan kaikkein ruminta todellisuutta. Nic Shiff esimerkiksi kertoo kirjassa työstään seksityöläisenä, mutta elokuvasta se puoli on jätetty pois.

Pelko oman lapsen puolesta ei kouraise kunnolla, vaikka siihen pyritäänkin. Toisaalta aihe voi olla helpompi ottaa vastaan juuri tällaisena ilman shokkiefektejä. Kaunis poikani on se versio huumehelvetistä, jossa korostetaan nuoren hyvää perhetaustaa ja lahjakkuutta, joka valuu hukkaan.

Parasta elokuvassa on isän ja pojan suhde, sillä hoivaroolia kuvataan usein äidin kautta. Tässä Nicillä on sekä oma äiti että äitipuoli, sillä vanhemmat ovat eronneet, kun Nic oli pieni. Äidit pysyttelevät kuitenkin taustalla.

Kerronnallisesti elokuva on hajanainen ja sahaava, koska aikatasoja ja kaupunkejakin on useita. Nic nähdään isän muistikuvissa eri ikävaiheissa, pienempänä ja isompana lapsena. Rakkaus ja fyysinen läheisyys tulevat moneen kertaan selväksi, ja niihin Nic voi luottaa myöhemminkin.

Pintapuolisuutta paikkaa Timothée Chalamet, joka heittäytyy Nicin rooliin. Chalamet oli tätä tehdessä jo noussut lupaukseksi varsinkin Call Me by Your Name -elokuvassa, ja seuraavana vuonna hänet nähtiin Pikku naisissa.

Sen sijaan Steve Carell ei yllä epämukavuusalueilleen isän roolissa. Maura Tierney ja Amy Ryan näyttelevät hyvin pienet osat, jotka heille oli kirjoitettu.