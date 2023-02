Erittäin näyttävä otos vuoristossa viihtyvästä lumileopardista on voittanut Wildlife Photographer of the Year -kilpailun yleisöäänestyksen. Ääniä kilpailussa annettiin yli 60 000, kertoo amerikkalaiskanava CNN.

Voittoisan kuvan otti saksalainen valokuvaaja Sascha Fonseca, ja teos kantaa nimeä World of the snow leopard. Kuva on otettu Pohjois-Intiassa Ladakhin alueella.

Valokuvaus voi yhdistää ihmisiä ja luontoa ja rohkaista meitä arvostamaan luonnon kauneutta, Fonseca sanoi CNN:n mukaan museon tiedotteessa.

Yleisö valitsi suosikkinsa 25 ehdokkaan joukosta. Kaikkiaan kisaan haki lähes 39 000 kandidaattia, joista Lontoon Natural History Museum valitsi finalistit.

Viiden parhaan kuvan joukkoon äänestyksessä ylsivät myös Kanadassa otettu kuva kettuparista, Keniassa kuvattu leijona, Sambiassa ikuistettu apinan metsästänyt leopardi sekä Kanadassa kukkien keskellä paistatellut jääkarhunpentu.

Fox Affection. Kuvaajana Brittany Crossman.

Portrait of Olobor. Kuvaajana Marina Cano.

Holding on. Kuvaajana Igor Altuna.