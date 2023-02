Emilia Suviala kuvaa modernia elämää, jota jaetaan paitsi fyysisesti, myös virtuaalisesti koko maailman kanssa.

Emilia Suviala on psykologi ja luovuusvalmentaja. Jaettu on hänen ensimmäinen romaaninsa.

Romaani

Emilia Suviala: Jaettu. 447 s. Tammi.

Suomalais-amerikkalainen pariskunta, pieni tytär ja au pair, serkuntyttö. Ryppyjä parisuhteessa, kun toimittaja Meri turhautuu kotiäitinä ja puoliso tekee menestyvänä mainostoimittajana ylipitkiä työpäiviä.

Viihderomaanin arkkitehtuuri näyttää selvältä.

Emilia Suviala (s. 1977) ei kuitenkaan tyydy niin helppoon ratkaisuun. Kolmiodraaman tai banaalin erotarinan sijaan hän on rakentanut kunnianhimoisen romaanin, jossa erilaiset ihmiset etsivät vapauttaan eri tavoin.

Kunnianhimosta olisi tosin voinut myös höllätä. Jaettu on vähän liian täyteen ahdettu, toisteinen ja ideoiltaan hapsottava. Myös pari pöhköä virhettä on jäänyt tekstiin.

Heti alusta on selvää, että Jacobiinsa suinpäin rakastunut ja Yhdysvaltoihin avioitunut Meri on lapsuudessa traumatisoitunut kontrollifriikki, jolla on sen takia ongelmia myös suhteessa omaan lapseensa.

Sukulaistytön saapumisestakaan ei ole odotettua apua, sillä parikymppinen Helmi ei voisi vähempää välittää pöytäpintojen tai lelulaatikkojen siisteydestä. Merin huolellisesti rakentama kulissijärjestys alkaa horjua. Paluu journalismiinkin takkuaa.

Merin tavoin, sisäänpäin kääntyen, elämäänsä potevat myös au pair ja Jacob. Helmi haaveilee tulevaisuudesta suurkaupungissa, mies itsensä toteuttamisesta ilman tulospainetta. Kohtaukset mainostoimistosta osoittavat, että Suviala tuntee sitäkin maailmaa.

Se, mikä lopulta liikauttaa joka henkilön elämää eteenpäin, on, huvittavaa kyllä, Merille vahingossa saapunut postilähetys: seksilelu.

Hän uskoo saavansa muovihärpäkkeestä salaista nautintoa, mutta itse asiassa laite on verkkoyhteydessä laajaan yhteisöön, jonka kuuluviin se saattaa myös käyttäjänsä nautinnon äänet.

Tätä Meri ei tajua ennen kuin Helmi antaa hänelle verkkotukea. Myöhemmin selviää myös Jacobin side eroottiseen huipputekniikkaan.

Vibraattori, niin kuin moni muukin asia henkilöiden elämässä, on romaanin nimen mukaisesti jaettua.

He liikkuvat samoilla kaduilla, keskellä hautovaa hellekesää hajuineen ja suurkaupungin äänineen. Pääasiallinen miljöö on kuitenkin Merin ja Jacobin koti, joka on Brooklynissa tyypillinen, nelikerroksinen yhden perheen kaupunkitalo.

Kun sen portaita ravataan jatkuvasti alakerrasta ullakolle, ei voi olla ajattelematta psykologista symboliikkaa: Meri, Helmi ja Jacob käsittelevät myös tunteitaan tajunnan pohjasakasta yläpilviin.

Oman tasonsa tuo kellarikerroksessa elävä taiteilija-talonmies. Hänen johdattamanaan Helmi löytää polulle kohti aikuisuutta ja omaa ilmaisua.

Samanlaisia tunnemetaforia romaanissa ovat kuluneet, raskaat perintöhuonekalut, joista pitäisi päästä eroon, ja pienen Hope-tytön lelut, joita tämä runtelee ja rakastaa.

Jakamisen monimerkityksisyys sekä kiihdyttää romaanin tapahtumia että tuo ne päätökseen.

Kokemuksia jaetaan fyysisesti keskusteluissa, joita Jaetussa on väsyttävyyteen asti. Ajatukset saisi vaihdettua alle 300 sivussakin, jos niitä ei kuvailtaisi ja pohjustettaisi niin perinpohjaisesti.

Verkkomaailma tekee jakamisesta globaalia, ja se on sekä pelottavaa että jännittävää. Kiinnostavasti Suviala antaa sen lopulta tuoda toisistaan vieraantunteet aviokumppanit takaisin yhteen. Tosin siihen tarvitaan pieni säikähdys lapsen persoonan joutumisesta internet-syövereihin.

Pohjimmiltaan Jaettu on siis perinteinen parisuhdedraama. Ainekset ovat kuitenkin sen verran modernit, että kokonaisuuden voi hyvin sanoa tarjoavan kirjailija Miki Liukkosen nykykirjallisuudelta toivomia estetiikkaa, mediaa ja yllätyksellisyyttä.