Poromies Aleksandr Klimovin ruokakunta heinäkuussa 1991. Antonina (vas.) , Aleksandr, Anastasia Lapsui, Katja, Tasia, Nadežda ja Galina. Anastasia Lapsui on isän äidin puolelta samaa sukua. Aleksandr on poromies ja vaimo Antonina on kotaemäntä. Sisko Nadežda ja äiti Galina ovat Aleksanderin huollettavina. – Kirjan kuvitusta.