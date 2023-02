Louis Vuitton valitsi Pharrell Williamsin miesten muodin taiteelliseksi johtajaksi. Muotimaailma reagoi muusikon valintaan ristiriitaisesti.

Muoti ja viihdeteollisuus löivät jälleen kättä, kun huippumuotimerkki Louis Vuitton kertoi tiistaina valinneensa yhdysvaltalaisen muusikon Pharrell Williamsin miesten muodin taiteelliseksi johtajaksi.

Louis Vuitton kertoi nimityksestä Instagram-sivuillaan.

Päivityksessään muotimerkki kirjoitti, että Williams on ”visionääri, jonka luovat universumit ulottuvat musiikista taiteeseen ja muotiin”.

Merkin mukaan Williams on ”vakiinnuttanut asemansa kulttuurisena globaalina ikonina”.

Louis Vuittonin miesten muodin taiteellisen johtajan pestiä on pidetty yhtenä muotimaailman korkea-arvoisimmista näköalan ja vaikuttamisen paikoista.

Merkin miesten muodin entinen taiteellinen johtaja Virgil Abloh kuoli marraskuussa 2021.

Vuonna 2020 Abloh sanoi The New York Timesin haastattelussa, että Williams on inspiroinut häntä ja kokonaista tummaihoisten nuorten taiteilijoiden sukupolvea.

Williams on parhaiten tunnettu musiikillisista edesottamuksistaan laulajana ja tuottajana. Hänen suurimpiin hitteihinsä lukeutuvat kappaleet Happy ja Blurred Lines, ja hän on voittanut yhteensä 13 Grammy-palkintoa.

Vuonna 2003 Williams perusti katumuodin airueena pidetyn Billionaire Boys Club -merkin yhdessä japanilaissuunnittelijan Nigon kanssa. Merkki on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi urheilujätti Adidaksen sekä luksusmerkkien Monclerin ja Chanelin kanssa. Huippumuotimerkki Kenzo valitsi Nigon taiteelliseksi johtajakseen vuonna 2021.

Muotimaailma reagoi Williamsin nimitykseen jokseenkin ristiriitaisesti.

Osa asiantuntijoista ilmaisi pettymyksensä siihen, että vaikutusvaltaisen merkin johtoon on valittu julkisuudenhenkilö esimerkiksi nousevan nuoren suunnittelijan sijaan.

Kommentoijat pitivät Williamsin valintaa jokseenkin massoja hyväilevänä kaupallisena ratkaisuna, joka saa ennemmin ihmiset puhumaan kuin mahdollisesti tekee ennen näkemättömiä taiteellisia ratkaisuja.

Ennen Williamsin nimityksen julkistamista arvailtuja Ablohin seuraajia olivat The New York Timesin mukaan esimerkiksi brittisuunnittelijat Grace Wales Bonner sekä Martine Rose ja yhdysvaltalaiset suunnittelijat Telfar Clements ja Colm Dillane. Louis Vuitton kertoi tammikuussa, että Dillane, joka tunnetaan muotimaailmassa nimellä Kidsuper, on valittu merkin ensimmäiseksi miesten muodin vierailevaksi suunnittelijaksi.

Williamsin ensimmäinen Louis Vuitton -mallisto esitellään kesäkuussa miesten muotiviikoilla Pariisissa.