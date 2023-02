Viha synnyttää vihaa – nuorten­sarjan aihe on raskas mutta käsittelytapa kiinnostava ja raikas

Ystävyydestä tulee lopulta Räjähdysherkkä-sarjan painavinta sisältöä.

Räjähdysherkkä-sarjan ensimmäisissä kuvissa päähenkilö Meri nähdään yksin ahdistumassa keskellä ihmisjoukkoa. Kamera kuvaa hänen reppuaan. Onko siellä pommi?

Kahdeksassa osassa kerrotaan, miten tilanteeseen on päädytty. Meriä (mainio Minttu Halttula) on kiusattu vuosien ajan, ja vaikka vanhemmat (Karoliina Blackburn ja Mikko Nousiainen) välittävätkin, heidän on helpointa tyynnytellä alati vihaista lastaan rahalla.

Teinin viha ja yksinäisyys eivät kuitenkaan mopoauton hinnalla asetu. Hän alkaa suunnitella väkivaltaista iskua koulutovereitaan kohtaan.

Merin elämään punotaan taitavasti kaksi muuta päähenkilöä. Janita (Ella Lagerstedt) kärsii masennuksesta ja kantaa isoa vastuuta määräilevän äitinsä omaishoitajana. Kristian (Pyry Rautiainen) jättäytyy pois salibandyjoukkueesta, kun hänestä aletaan levitellä valheita.

Räjähdysherkkä on osa Ylen kokonaisuutta, joka käsittelee koulukiusaamista ja lasten arkea. Kokonaisuus sisältää rankkoja aiheita väkivallasta nettikiusaamiseen ja itsemurhaan.

Kaikki mainitut ovat läsnä myös nuortensarjassa, jonka ovat käsikirjoittaneet Pilke Salo, Milla X. Tuokkola ja Janne J. Vanhanen. Ohjaaja Petra Lumioksa on kunnostautunut lastensarja Swangin ja nuortensarja Häräntappoaseen ohjaksissa.

Tarina pelaa kuulumisen ja ulossulkemisen skaalalla. Sen emotionaalisesta paineesta vastaavat kiusatuksi tulemisen kokemukset. Ne ladataan sarjan alkupuolelle, ja ne toimivat yhtä lailla käyttökelpoisena sytykkeenä tuleville tapahtumille kuin koukkuna, jolla katsoja saadaan heti päähenkilöiden rinnalle.

Kiusaajat ovat epämääräistä massaa epämääräisine motiiveineen. Päähenkilöille piirretään sen sijaan kiirehtimättä omat persoonat. Mukautuvaisin kääntää tuskan itseään kohti, kun toinen etsii vihalleen ulkopuolista kohdetta.

Vaikka sarja kadottaa jännitteensä hetkeksi puolivälissä, siitä kasvaa lopulta kiinnostava mittelö: riittääkö kolmikon kompuroiva ystävystyminen tasoittamaan tuskan vai yllyttävätkö uudet toverit toisiaan ennennäkemättömään raivoon?

Ystävyydestä tulee lopulta sarjan painavinta sisältöä.

