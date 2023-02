Viikon suosituksissa myös Gaudí-dokumentti, joka vie arkkitehtuuriretkelle Barcelonaan sekä näyttely, johon on nyt kiire.

Helena Westermarckin maalaus Kananmunat ja kaali (ajoittamaton) on esillä Riihimäen taidemuseon Eat & eye -näyttelyssä.

”Muutama päivä sitten kirjoitin Helene Schjerfbeckille ja totesin, että ainoa heikkous oli se, että hän kykeni juomaan niin vähän samppanjaa – minä puolestani join tuota ihanaa juomaa enemmän kuin koskaan ennen yhdellä kertaa.”

Näin kirjoitti taiteilija Helena Westermarck veljelleen muistellen vierailuaan tämän 65-vuotispäivillä Schjerfbeckin kanssa. Sitaatti löytyy Riihimäen taidemuseon näyttelystä Eat & Eye, jonne se on poimittu Harriet Weckmanin kirjoittamasta Westermarck-elämäkerrasta Kynällä vai siveltimellä (Otava, 2009).

Eat & Eye paneutuu ruokaa, kattauksia ja aterioita esittävään taiteeseen ja tarjoaa taiteen kyytipoikana joukon satunnaisia taiteilijoiden ruokamieltymyksiä kuvaavia kirjallisia haarukkapaloja.

Ester Helenius: Asetelma (1920).

Temppelikadulla sijaitseva taidemuseo taitaa olla antiinsa nähden turhan huonosti tunnettu. Se perustettiin vuonna 1994 Pentti Wähäjärven (1912–1999) lahjoituksen pohjalta. Kulkukauppiaana aloittanut Wähäjärvi toimi sittemmin taide- ja antiikkikauppiaana Helsingissä. Vuonna 1993 hän lahjoitti yhdessä vaimonsa Tatjana Wähäjärven kanssa huomattavan kokoelmansa lapsuus- ja kouluvuosiensa kaupungille. Nykyään kokoelmassa on yli 2 100 teosta ja esinettä. Taideteosten lisäksi Wähäjärven kokoelmaan kuuluu mm. aasialaista antiikkiesineistöä, posliinia, venäläisiä ikoneita sekä muutamia egyptiläisiä esineitä.

Kaikista haastatteluista ja ylipäätään julkisuudesta Wähäjärvi kieltäytyi systemaattisesti. Vasta keräilijän kuoleman jälkeen museo pääsi esittelemään myös häntä itseään.

Atsalea (n. 1910) on yksi Eat & Eye -näyttelyssä esillä olevista Helene Schjerfbeckin teoksista.

Eat & Eye -näyttelyssä voi herkutella useammallakin Schjerfbeckin teoksella – muun muassa keskeisimpiin kuuluvilla kukka-aiheisilla maalauksilla Anemonet (1909) ja Atsalea (n. 1910). Schjerfbeckit, joita on kaikkiaan 36, muodostavat Wähäjärven kokoelman kysytyimmän ja arvokkaimman osan, kertoo Riihimäen kaupungin museoiden johtava intendentti Helena Lindstén. Hänen mukaansa esimerkiksi työläisnaisia kuvaava Tehtaan tyttöjä matkalla töihin (n. 1921– 1922) on ollut lainassa ulkomaisissa ja kotimaisissa näyttelyissä. Teoksen toiselle puolelle taiteilija on maalannut omakuvansa.

Eat&Eye -näyttelyssä on mukana teoksia esimerkiksi Tyko Salliselta, Elga Sesemannilta, Ellen Thesleffiltä, Jalmari Ruokokoskelta ja Rafael Wardilta.

Jos matka käy Riihimäelle vaikkapa Suomen lasimuseon Nanny Still -näyttelyyn, kannattaa samalla varata aikaa myös Riihimäen taidemuseolle.

Eat & Eye 21.5. saakka, Riihimäen taidemuseo, Temppelikatu 8.

Casa Batlló saa erityistä huomiota ranskalaisdokumentissa. Katalonialaisarkkitehti Antoni Gaudí hyödynsi luonnonmuotoja ainutlaatuisella tavalla rakennuksessa, jonka uudistus tehtiin hänen johdollaan 1904–06.

Gaudí loi omat luonnonmuotonsa

Luonnosta inspiroitunut katalonialainen arkkitehti Antoni Gaudí (1852–1926) ei piirtänyt suoria linjoja vaan loi ainutlaatuista, orgaanista arkkitehtuuria. Viime vuonna valmistunut ranskalaisdokumentti kuljettaa katsojaa läpi Gaudín uskomattomien Barcelonan-luomusten. Erityisen paljon aikaa vietetään Casa Batllóssa, mutta osansa saavat myös Güellin puisto ja tietenkin Sagrada Família, tuo edelleen keskeneräinen kirkko. Gaudí muutti lopulta asumaan katedraaliinsa, ja sen kryptaan hänet on myös haudattu.

Yksityiskohta Casa Batllón julkisivusta. Talo otettiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1984.

Pyörteinen muoto oli Gaudílle tärkeä, ja arkkitehti sisällytti sen “omalla esoteerisella tavallaan” yllättäviin yksityiskohtiin, tuoreessa ranskalaisdokumentissa todetaan. Dokumentti tarjoaa jännittäviä näkökulmia ja vihjaa esimerkiksi Jules Vernen teoksen Sukelluslaivalla maapallon ympäri (1870) vaikuttaneen Gaudín suunnitteluun.

Gaudín Barcelona (Gaudí, le génie visionnaire de Barcelone, ohj. Pascal Cuissot, Ranska, 2022) Yle Areena.

Naiset ja vastarinta

1800–1900-lukujen taitteessa maailmassa kuohui monin tavoin. Uudet keksinnöt sähköistivät elämää, ja yhteiskunnat olivat murroksessa, myös Suomi. Vielä tämän viikonlopun esillä oleva Routanaisia-näyttely kertoo Suomen sortovuosista naisaktivistien näkökulmasta.

Kolme naista, Maissi Erkko, Tekla Hultin ja Dagmar Neovius, perustivat passiivista vastarintaa harjoittaneen naiskagaali-salaseuran vuonna 1902. Siihen kuului joukko huomattavia vaikuttajia, jotka organisoituivat ja hankkivat kukin itselleen agentteja eri puolilta Suomea. Agenttien tehtävänä oli levittää kiellettyä kirjallisuutta, joka ohjeisti passiiviseen vastarintaan. Syy: Suomen perustuslait olivat vaarassa Venäjän toimien takia.

Kuvataiteilija-kirjailija Helena Westermarck (1857–1938) osallistui myös naiskagaalin toimintaan.

Pieni, kauniisti toteutettu näyttely on täynnä informaatiota. Kagaalien salaseuraan kuului monia nimekkäitä kulttuurielämänkin vaikuttajia, kuten Helmi Krohn, josta viime vuonna ilmestyi perusteellinen elämäkerta.

Ja kas, törmään näyttelyssä myös Helena Westermarckiin, joka kuului naiskagaalin keskuskomiteaan. Hänen vastuullaan oli Ahvenanmaan alue. Näyttelyssä on esillä myös kagaalin jäsenten kirjoja. Yksi niistä on sama Westermarck-kirja, jota Riihimäen taidemuseon näyttelyssä siteerattiin.

Routanaisia – vastarintaa ja valistusta1899–1906 päättyy 19.2. Päivälehden museo, Ludviginkatu 2–4.