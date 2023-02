Konsertti oli määrä järjestää fundamentalistikristityssä oppilaitoksessa, joka pohjaa sääntönsä Raamatun kirjaimelliseen tulkitsemiseen.

The King’s Singers on maailmankuulu, suosittu lauluyhtye, joka perustettiin vuonna 1968 Cambridgen King’s Collegessa. Nykyiset jäsenet ovat aloittaneet yhtyeessä 2010-luvulla.

Britannialaisen The King’s Singers -lauluyhtyeen konsertti Floridassa peruttiin lauantaina vain kahden tunnin varoitusajalla, syynä ”huolestuminen laulajien elämäntyylistä”. King’s Singers kertoi asiasta Twitterissä tiistaina.

The King’s Singersin oli määrä esiintyä Pensacola Christian Collegessa eli Pensacolan kristillisessä korkeakoulussa lauantaina 11. helmikuuta. The New York Timesin haastattelussa yhtyeen jäsen Jonathan Howard kertoi yhtyeen pitäneen aiemmin päivällä työpajan yliopiston opiskelijoille ja olleen valmistautumassa illan konserttiin, kun heille kerrottiin konsertin perumisesta.

”Opiskelijoiden ja yleisön kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella on käynyt selväksi, että huolenaiheet liittyivät yhtyeemme laulajien seksuaalisuuteen”, The King’s Singersin Twitter-viestissä kirjoitettiin.

Pensacola Christian College on fundamentalistikristitty oppilaitos, joka pohjaa sääntönsä Raamatun kirjaimelliseen tulkitsemiseen. Oppilaitos listaa toimintansa perusteina uskonkappaleita, joiden mukaan esimerkiksi Jumala loi maailman kirjaimellisesti kuudessa päivässä ja että maapallo on noin 6 000 vuotta vanha.

Samoin uskonkappaleissa sanotaan Raamatun kieltävän ”kaikenlaisen seksuaalisen moraalittomuuden”, johon oppilaitoksen mukaan lasketaan aviorikokset, haureus, homoseksuaalisuus, eläimiin sekaantuminen, insesti ja pornografian käyttö.

Pensacola Christian College julkaisi konsertin perumisesta lausunnon Twitterissä, mutta ei kommentoinut asiaa tarkemmin esimerkiksi BBC:lle. Lausunnon mukaan ”korkeakoulu ei voi tietoisesti antaa epäsuoraa tai suoraa hyväksyntää millekään, mikä on ristiriidassa uskomustemme perusteena olevan Raamatun kanssa. PCC perui The King’s Singersin konsertin kun kävi ilmi, että yksi sen jäsenistä ylläpitää avoimesti elämäntyyliä, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa”.

Yhtyeen laulaja Jonathan Howard kertoi The New York Timesille, että itse asiassa kuusihenkisen yhtyeen laulajista kaksi on homoseksuaaleja.

Alkuperäisiä laulajia yhtyeessä ei enää ole, vaan nykyiset jäsenet ovat kaikki aloittaneet yhtyeessä 2010-luvulla.

”Tämä on ensimmäinen kerta yhtyeemme 55-vuotisessa historiassa, kun olemme joutuneet perumaan konsertin minkään muun kuin huonon sään, pandemian tai sodan vuoksi”, yhtyeen Twitter-viestissä kirjoitetaan.

