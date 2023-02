Ylistetyn All That Breathes -dokumentin saasteiden­vastainen sanoma on tärkeä mutta vääristelty

Oscar-ehdokkaana oleva dokumenttielokuva kertoo kolmen miehen pyyteettömästi pyörittämästä lintusairaalasta New Delhissä.

All That Breathes -dokumentista mainosjulisteeseenkin poimittu hetki kertoo mainiolla tavalla lajien välisestä yhteydestä ja jännitteestä. Kuvassa sairaalan sympaattinen apumies Salik Rehman.

Taivaalla liitävä haukka on majesteettinen näky, puhuttiin minkä maan ilmatilasta tahansa.

Mutta siinä missä keskivertosuomalainen näkee haukan harvoin ja haarahaukan aivan äärimmäisen harvoin, New Delhissä mainittu siivekäs on yleinen kuin pulu. Haarahaukasta on tullut runsaslukuisin lintu miljoonakaupungin jättiläismäisellä kaatopaikalla.

HBO:n tuottama ja Oscar-ehdokkaana paraikaa oleva dokumenttielokuva All That Breathes kertoo haarahaukkojen pelastamiseen erikoistuneesta eläinsairaalasta. Sitä pyörittävät ahtaassa kellaritilassa veljekset Mohammad Saud ja Nadeem Shehzad apunaan Salik Rehman.

Dokumenttia on ylistetty lähes kaikissa arvioissa, ja osin hyvästä syystä. Ohjaaja Shaunak Sen on rytmittänyt työnsä taitavan mietteliäästi.

Pitkillä välikuvilla hän viestii ihmisten ja eläinten puolittain kauniista, puolittain ahdistavasta rinnakkaiselosta New Delhissä: rotat tulevat ulos öisin, tuhatjalkainen kävelee ylös sadeveden muovipussin päälle muodostamasta minialtaasta, apinaperhe liikkuu keskellä sähköjohtojen muodostamaa sekavaa liaanistoa.

Lintusairaalan elämänrytmistä, laiteongelmista ja veljesten välisistä jännitteistä piirtyy luontevasti uskottava kuva, eikä epäselväksi jää, millaisia uhrauksia työ vaatii. Lisäksi taustajännitettä luo hinduvaltaisessa maassa muslimeihin kohdistettu viha.

Asioita jää kuitenkin turhaan kertomatta. Ovatko haarahaukat näin rauhallisia hoidettavia ilman lääkitystä? Mistä lintuja sisältävät rei’itetyt pahvilaatikot päivittäin haetaan? Miten lintujen pudottajiksi mainitut saasteet täsmälleen vaikuttavat?

Dokumentti ei paljasta, miten hoidettavat linnut saadaan pysymään rauhallisina.

Rahaa sairaalalla ei juuri ole. Kun ohi lentävä haukka sieppaa Rehmanilta silmälasit päästä, hän nauraa, mutta toisaalta uusiin ei ole vähään aikaan varaa. Monsuunin aikaan jätevesi valuu kadulta sairaalatilaan.

Lahjoitustilannetta alkaa muuttaa parempaan suuntaan The New York Timesissa helmikuussa 2020 julkaistu artikkeli. Kun sen lukee, saa vastauksia osaan kysymyksistä.

Dokumentissa on kuultu, että veljesten lapsina eläinsairaalaan viemää haukkaa ei otettu sisään, koska se ei ollut kasvissyöjä. Kuulostaa tarpeettoman hullulta, kun asiaa ei selitetä: eläinsairaaloita pyörittävät jainalaiset eivät uskontonsa vuoksi saa käsitellä lihaa. Siksi petolintu jäisi ruokkimatta ja se kuolisi. Käy ilmi, että pelastettavat haukat haetaan pääasiassa näistä sairaaloista.

Muslimit, joihin dokumentin veljekset lukeutuvat, uskovat saavansa haukkojen ruokkimisesta sawabia, hengellistä palkkiota.

Artikkelin lukeminen myös aiheuttaa pettymyksen. Vaikka New Delhin ilma on myrkkyä etenkin veljesten lapsille, syy haukkojen putoamisiin on toisaalla: lehtijutun mukaan 90 prosenttia vammautumisista johtuu lennätetyistä leijoista, joiden naruihin haukat osuvat. Dokumentissa leijoja esiintyy vain iloisessa tunnelmapalassa.

Tarkka katsoja saattaa havaita, että kohtauksessa, jossa Saud sanoo haukkoja putoilevan enemmän saasteiden vuoksi, Shehzad naurahtaa. Silti asiasta on tehty dokumentin ydinsanoma.

All That Breathes, HBO Max.