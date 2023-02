Pianisti Lars Vogtin kuoleman jälkeen julkaistu Schubert-levy kerää maailmalla kiitosta.

Billboardin klassisten levyjen listaykkönen on tällä viikolla suomalaisyhtiön levytys Schubertin trioista. Taustalla on maailmanlaajuisesti rakastetun pianistin Lars Vogtin aikaisemmat suoratoistomenestykset ja hänen traaginen kuolemansa.

Suomalaisyhtiö Ondinen levy komeilee tällä viikolla Yhdysvaltain Billboard-listaykkösenä klassisen musiikin levytysten listalla.

Kyseessä on rakastetun pianistin Lars Vogtin kuoleman jälkeen julkaistu äänitys, jossa Vogt soittaa Schubertin trioja viulisti Christian Tetzlaffin ja sellisti Tanja Tetzlaffin kanssa.

Vogt kuoli viime vuonna syöpään vain 51-vuotiaana.

Legendaarisen Billboard-listan seuratuimmat osat ovat Hot 100 ja Top 200 -listat, joilla juhlivat nytkin tutut populaarimusiikin nimet Miley Cyrusin tapaan. HIM-yhtye nousi Billboard Top 200 -listalla aikoinaan sijalle 12 Venus Doom -albumilla.

Genrekohtaisille Billboard-listoille pääsy on myynti- ja suoratoistolukujen puolesta sitä helpompaa mitä pienempi genre on kyseessä. Suomalaisväriä on nähty aiemmin esimerkiksi Bluegrass-listan kolmosena ja tietysti myös raskaan rockin genrelistoilla.

Minkälaista myynti- ja suoratoistomenestystä klassisen musiikin kärkisija sitten on vaatinut? Ondine-yhtiö ei itsekään tiedä vielä tarkasti, sillä julkaisu tuli ulos vasta puolitoista viikkoa sitten.

”Arvioisin kuitenkin, että digipuolella kyse täytyy olla melko varmasti miljoonista striimauskerroista. Odotan itsekin tietoa mielenkiinnolla”, Ondinen tuotepäällikkö Joel Vakkila kommentoi HS:lle.

Fyysinen levypainos laskettiin tuhansissa ja osoittautui alimittaiseksi. Ensipainos myytiin loppuun viidessä päivässä.

Sinänsä pianisti Lars Vogtin menestys suoratoistomaailmassa on tunnettu asia jo aiemmista julkaisuista. Vogtin levytys Bachin Goldberg-muunnelmista on kerännyt jo yli kymmenen miljoonaa suoratoistokuuntelua.

Tämän vuoksi suoratoistopalvelut ovat antaneet myös Vogtin myöhemmille Ondine- julkaisuille usein hyvää näkyvyyttä klassisilla suosituslistoillaan.

The New York Timesin erittäin ylistävä, laaja artikkeli uudesta Schubert-levystä Tetzlaffien haastattelujen ja musiikkinäytteiden kera epäilemättä lisäsi kiinnostusta varsinkin Yhdysvalloissa.

Sittemmin esimerkiksi brittiläinen The Guardian on antanut levylle täydet viisi tähteä.

Vogt ehti soittaa ja johtaa Mozartin pianokonserttojen nro 9 ja 24 levytyksen oman Pariisin kamariorkesterinsa kanssa ennen kuolemaansa. Levyn julkaisua kaavaillaan tämän vuoden syksylle.