Dokumentti esittelee itäautoihin ihastuneita. Aihetta olisi voinut taustoittaa paljon enemmän.

Kristina Traktirova on saanut nostalgisilla autokuvillaan 11 000 seuraajaa Instagramissa.

Autoilla ja vaatteilla on kerrottu sosiaalisesta asemasta ja omasta ajattelusta. Mitä sitten edustavat nykyaikana ihmiset, jotka ajavat vanhalla neuvostoliittolaisella Ladalla, tšekkiläisellä Škodalla, itäsaksalaisella Trabantilla tai muulla itäblokin luomuksella?

Bulgarialaisten Boris Missirkovin ja Georgi Bogdanovin dokumentti Autot joilla ajoimme kapitalismiin (2021) marssittaa esiin liudan sosialistisen teollisuuden tuottamiin peltilehmiin yhä ihastuneita.

Venäläinen nainen julkaisee Instagramissa kuvia, joissa poseeraa neuvostoaikojen vaatteissa silloisten autojen kanssa. Pari kundia kunnostaa vanhoja autoja jenkkityyliin. He ovat asentaneet farmarimalliseen Ladaan hydraulijousituksen.

Varakas bulgarialainen on kunnostanut halvasta ukrainalaisesta pikku Zazista (Suomessa Jalta) luksusauton. Työ vaati 30 hengen asiantuntemuksen ja panoksen.

Suurin osa muista haastatelluista on iäkästä väkeä, jonka nostalgia on omakohtaista. Saksalainen pariskunta muistelee, kuinka ajoi vuonna 1989 Wartburgien ja Trabantien jonossa Prahaan ja sitä kautta Länsi-Saksaan. He todella sopivat dokumentin nimeen.

Joidenkin muiden nostalgia tuntuu läikähtelevän siihen suuntaan, että he ajaisivat mieluummin takaisin sosialismin aikaan.

Tekijöiden kotimaassa Bulgariassa käydään isossa museossa, joka on täynnä autoja ja muita muistoja sosialismin päivistä. Tšekissä tavataan taiteilija David Černý, jonka veistos koostuu pronssiin valetusta ja jaloille nostetusta Trabantista.

Suomessa ei käydä, vaikka ainakin vielä kymmenkunta vuotta sitten täällä oli liikenteessä yli 2 000 Ladaa. Sen sijaan tavataan norjalainen ralliajaja, joka kilpaili Škodalla.

Dokumentti tehtiin alun perin Bulgarian kansallisgallerian näyttelyn oheen. Se ehkä selittää, että nostalgiaan panostetaan enemmän kuin informaatioon. Ehkä tieto oli näyttelyssä.

Useimpien ihmisten nimet kerrotaan vasta lopputekstien yhteydessä, läheskään kaikkien autojen merkkejä ei ollenkaan. Kokonaisuus jää hajanaiseksi.

Aihetta olisi voinut taustoittaa ja pohtia edes pinnallisesti. Autoteollisuus edusti kiinnostavasti Neuvostoliiton ja satelliittien kulutuskulttuuria, joka oli yksilökeskeisyydessään ristiriidassa aatteen ihanteiden kanssa.

Tuotantoa alettiin hiljalleen kasvattaa Stalinin kuoleman jälkeen vastauksena kansan vaatimuksiin. Mutta mitään sellaista ei dokumentti kerro. Ei mainita edes, että suurinta osaa automerkeistä valmistetaan yhä.

Kuvattujen ihmisten korkea ikä ei ole ainoa asia, joka saa dokumentin tuntumaan menneen maailman jäänteeltä.

Yksityisautoilu ei ole järin seksikästä ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin aikakaudella.

Uusi Kino: Autot joilla ajoimme kapitalismiin, Teema klo 22.55 ja Yle Areena. (K12)