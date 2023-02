Mia Takulan ja Ellen Virmanin radioteoksessa tavataan ihmisiä, jotka osaavat eläinten kieliä poikkeuksellisen hyvin.

Humppilalainen Jouko Alhainen on hoitanut loukkaantuneita kurkia 1980-luvulta lähtien.

Kieli on yksi asia, jolla ihminen on erottautunut muista eläimistä. Homo sapiens on asettanut itsensä muiden lajien yläpuolelle, koska ”eläimet eivät puhu”.

Mia Takulan ja Ellen Virmanin radioteos heittää ilmaan radikaalin ajatuksen: entä jos eläimet sittenkin puhuvat? Ehkä ihminen ylimielisyydessään ei vain halua ymmärtää niiden kommunikaatiota.

Se ainakin käy nopeasti selväksi, että eläimet ymmärtävät usein ihmistä paremmin kuin ihminen niitä.

Ohjelmassa tavataan ihmisiä, jotka osaavat eläinten kieliä poikkeuksellisen hyvin. Jouko Alhainen hoitaa loukkaantuneita kurkia, Jarmo Markkanen tarkkailee Raaseporin susilauman elämää, ja Piia Anttonen hoivaa tarpeettomaksi jääneitä tuotantoeläimiä ”eläinten vanhainkodissa” Tuulispäässä.

Selviää monenlaisia asioita: sudenpennutkin opettelevat puhumaan aivan kuin ihmislapset, tanssi on osa kurkien keskustelua, linnuillakin on murteita ja eläimet oppivat tulkitsemaan myös toisten lajien kommunikaatiota.

Janne Sihvo liimaa dokumentin palaset yhteen perinteikkäällä kertojaäänellään. Virmanin säveltämä musiikki on tarkoitettu myös eläinten korville.

Eläinharha, Radio 1 klo 21.00 ja Yle Areena

Muotimaailman kulisseissa

Dokumentarismissa jääviysasiat eivät ole ihan yhtä tarkkoja kuin muussa journalismissa. Riikka Rahin dokumentin päähenkilö on hänen kummityttönsä Evelina Romano, joka työskentelee senior designerina muotitalo Kenzolla. Mukana on myös kaksi muuta suomalaiskosmopoliittia Pariisin muotimaailmasta: Sophie Sälekari ja Maija Mero.

Heidän kanssaan kurkistetaan muotimaailman kulisseihin. Glamouria samppanjakutsuineen olisi kyllä tarjolla, mutta aika harvoin siihen tartutaan. Työ on kokonaisvaltaista ja päivät todella pitkiä – välillä yötä myöten.

Haastateltavat puhuvat aika hassua suomea ja toimittaja varsin hupaisaa ranskaa. Reportaasidokumentissaan Rahi leikittelee omalla Suomi-junttiudellaan ihmetellessään Pariisia ja pariisilaisia.

Ohjelma keskittyy kuvaamaan päähenkilöidensä maailmaa. Esimerkiksi alan ympäristöeettisiin haasteisiin ei kajota pintaraapaisua enempää.

Vähän parempaa päälle, Yle Areena.