Flow-festivaalille saapuvan artistin uusi albumi on tosikkomaisen itsetietoinen, mutta hyvin viihdyttävä ja vuosituhannen taitteen hiteistä muistuttava.

Indie, pop / albumi

Caroline Polachek: Desire, I Want to Turn Into You. Perpetual Novice.

★★★★

New York Magazinen tuoreessa haastattelussa indietähti Caroline Polachek sanoi, että monen ihmisen mielestä hän on hauskempi kuin he olivat odottaneet.

Tosiaan. Jutussa hänen kuvataan pukeutuneen ”dekonstruoiduksi ratsastajaksi”. Asuun kuuluu muun muassa 1980-lukulainen Issey Miyaken vintage-korsetti, ja Polachek kertoo sen taustoista vuolaasti toimittajalle. (Teema on kuulemma ”tytöt klubilla 1970-luvun Ibizalla”.)

Ystävänpäivänä julkaistu Desire, I Want to Turn Into You on Polachekin toinen sooloalbumi. Vuodet vierivät ja trendit kiertävät, mutta indieartisteilla pysyy pakkomielle ”uskottavuuteen”.

Desire, I Want to Turn Into You suorittaa harkittua makua ja briljeeraa juuri oikeilla referensseillä. Kuvaan sopii, että Polachek on eliittiperheestä Manhattanilta. Hänen isänsä oli klassista musiikkia harrastanut Kiina-tutkija ja rahoitusanalyytikko.

Päällimmäisenä levyllä kuuluu vuosituhannen taitteen elegantein ja popnörttiuskottavin hittipop: Madonnan ja tuottaja William Orbitin vallankumouksellinen Ray of Light (1998), ex-Spice Girl Melanie C:n soolodebyytti (1999) sekä lukuisat Timbaland-tuotannot.

Sitten on ”post-ironisia” viitteitä, kuten new age -legenda Enya, tietenkin. Jodlaava melodiakieli taas tuo mieleen Shakiran ja irlantilaisyhtye Corrsin Breathless-hitin (2000), jota Polachek versioikin keikoillaan.

Toisaalta 37-vuotias Polachek on leimallisesti edellisen sukupolven edustaja. Tunnettu hänestä tuli kuumana indievuonna 2008 läpilyöneen Chairlift-yhtyeen kautta.

Hän on ollut pitkään erityisesti sofistikoituneina itseään pitävien indiemiesten suosikki, mikä näkyy erityisesti levykritiikkien kevytseksualisoivassa keiju- ja seireenisanastossa.

Chairlift aloitti pelkistetyllä indiepopilla, josta kasvoi kolmen albumin myötä yhä synteettisempää ja poukkoilevampaa. Tätä linjaa Polachekin soololevyt ovat vieneet pöhkömaksimalismiin viehtyneen tuottaja Danny L Harlen avulla entistä pidemmälle.

Desire, I Want to Turn Into You on tosikkomaisen itsetietoinen mutta silti mitä viihdyttävin levy. Ei lainkaan yhtä hauska kuin Polachek ehkä luulee, mutta ennen kaikkea hillittömän taitava.

Kappale toisensa jälkeen tursuaa kaikenlaista hassua. Sunsetin käppäflamenco ja Blood & Butterin säkkipilli ovat itselleni liikaa, mutta Butterfly Net -kappaleen sähköurku sopivasti. I Believen kertosäkeessä läiskähtelee Windowsin virheääneltä kuulostava, huumaava ”blonk”.

Erityisen suvereenisti Polachek käyttää ääntään; hänen falsettinsa vonkuu kuin autotune, kiitos barokkilaulutuntien.

Vaalitun uskottavuuden näkökulmasta voi kysyä, ilmestyikö albumi hieman myöhässä. Parhaat singlet Bunny Is a Rider ja Millions ovat jo vanhoja, ja Polachekin mukaan levykin valmistui jo pandemian aikaan. Tällä välin saman millennium-muodin apajille ovat ehtineet vähän kaikki suomalaisia myöten.

Sitäkin voi kysyä, onko sillä väliä. Desire, I Want to Turn Into You on se levy, joka tästä Y2K-estetiikan trendiaallosta todennäköisimmin säilyy.