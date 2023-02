Vermeer-näyttelyyn on luvassa tungosta. Kuvassa näyttelyvieraita tutkimassa maalausta Rouva ja kamarineiti (1667/68), joka on saatu lainaan New Yorkista, Frick-kokoelmasta.

Amsterdamin Rijksmuseum kokosi yhteen lähes kaikki Johannes Vermeerin teokset. Tuloksena on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä taidenäyttelyistä.

Vermeer 4.6. saakka Rijksmuseumissa (Museumstraat 1, Amsterdam).

Yhden mestariteoksen näkeminen voi olla pakahduttavaa, mutta kun niitä on rinnakkain liki 30, on kokemus lähes uskonnollinen.

Tällainen kokemus on nyt tarjolla Amsterdamin Rijksmuseumissa, johon on koottu yhden länsimaisen taiteen tunnetuimman mestarin, hollantilaisen Johannes Vermeerin (1632–1675) lähes koko tuotanto. Vermeerin alle 40 tunnetusta teoksesta museoon on saatu esille 28. Kyseessä on suurin koskaan järjestetty Vermeer-näyttely.