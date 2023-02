Kisan meininki on sukua esimerkiksi Duudsonien ja Possen kaverussekoiluille.

Japanilaiseen formaattiin perustuva kisailuohjelma Silent Library Suomi sijoittuu kaikista maailman paikoista kirjastoon. Tai oikeammin kirjastolavasteisiin.

Sivistyksen kehto on muutenkin, sanoisinko, aika kaukana. Vaikka ohjelma on uusi, on sen asenne vanhakantainen. Koukku perustuu kuluneelle käsitykselle kirjastosta, jossa tuimailmeinen kirjastoammattilainen valvoo tiskin takana, ainoana tehtävänään, että asiakaskunta pitää turpansa kiinni.

Silent Library Suomessa kuria pitää rooliinsa antautuva Riku Rantala, josta on näemmä kovaa vauhtia tulossa uusi heikkipaasonen.

Ohjelmassa julkisuudesta tutut henkilöt kavereineen tekevät erinäisiä jekkuja toisilleen ja yrittävät samalla pysytellä mahdollisimman hiljaa. Seuraa hihittelyä ja kipeitä paikkoja. Sarjan kouluikäisiin vetoava huumori on paljon sukua esimerkiksi Duudsonien ja Possen kaverussekoiluille. Oikeastaan olo on vähän kuin katselisi Duudsoneita ilman ääntä, mikä ei välttämättä ole huono asia.

Kirjastoissa ympäri Suomen odotellaankin varmaan jo tosi innokkaina, että sarjan inspiroimat asiakkaat alkavat toteuttaa jekkuideoitaan käytännössä!

Silent Library Suomi, Star Channel klo 13.00, 13.30 ja 20.00.