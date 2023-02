Vaeltavat vainajat on romaani niille, jotka haluavat dekkareiltaan muutakin kuin hetken hupia.

Romaani

R & R: Vaeltavat vainajat. Siltala. 476 s.

R & R -nimimerkin takana ovat Kustannus­osakeyhtiö Siltalan toimitus­päällikkö Sari Rainio ja eläkkeellä oleva rikostutkija Juha Rautaheimo. Heidän Mortui non silent -dekkarisarjansa alkoi vuonna 2021 romaanilla Vainajat eivät vaikene.

Esikoisdekkarissa rikos­yli­konstaapeli Ville Karila ja oikeuslääkäri Viola Kaario jäljittivät häikäilemätöntä viettelijää ja huijaria Tapani Hellevirtaa, joka oli välillisesti syyllinen ainakin kolmen puijaamansa naisen kuolemaan. Hellevirta pääsi pälkähästä, koska virkavalta ei voinut todistaa hänen syyllistyneen varsinaisiin rikoksiin.

Uutuudessa Vaeltavat vainajat Hellevirta-tapausta seurataan vielä sivujuonessa, mutta varsinainen tarina on aivan toinen.

Vuosi on 2010. Asuntovaunusta Tattarisuon teollisuusalueella löytyy puukotettu mies. Pian selviää, että kyseinen mies, Ilpo Saari, on julistettu kuolleeksi jo 10 vuotta aiemmin.

Saari on yli 30 vuotta elänyt erakkoelämää kaikesta syrjässä ja kenenkään läheisensä tietämättä.

Rikosylikonstaapeli Ville Karila tunnistaa Saaren samaksi nuorukaiseksi, joka asui hänen kanssaan Pikku Naantaliksi kutsutussa Unioninkatu 45:n suuressa kerrostalossa 1970-luvun lopulla. Tuolloin tapahtui murhapoltto, josta Saarta epäiltiin.

Juontaako siis hänen murhansa juuret tuohon tuhopolttoon ja erään Gloria Pölläsen kuolemaan?

Oikeuslääkäri Viola Kaario puolestaan punoo juonia Tapani Hellevirtaa vastaan yhdessä huijarin erään uhrin isän, rikkaan leipomoyrittäjän kanssa. Violalla on myös terveyshuolia, joista hänen on vaikea avautua kenellekään.

Rainio ja Rautaheimo ovat ilmoittautuneet Mika Waltarin Komisario Palmu -dekkarien ystäviksi, ja jotain palmulaista heidän dekkareissaan onkin, sekä henkilögallerioissa että tunnelmassa, ja myös toki silloin tällöin putkahtavissa Palmu-sitaateissa.

R & R -dekkarit ovat erittäin huolellisesti ja huolekkaasti rakennettuja. Niissä ei kiirehditä mihinkään, vaan kehitellään rauhalliseen tahtiin niin henkilöitä kuin juontakin. Niistä välittyy sellainen täysipainoisuus ja täyteläisyys, jota nykydekkareista, hyvistäkin, aika harvoin löytyy.

Silti ne eivät ole jahkailevia tai pitkäveteisiä; juoni liikkuu sulavasti ja hyvin luonnehditut henkilöhahmot pitävät osaltaan kiinnostusta yllä.

Kirjojen tunnelma on erikoinen. Tapahtuma-aika on 2010-luku, mutta yhtä hyvin se voisi olla vuosikymmenien takana. Nykyaika ja vanhanaikaisuus lyövät kättä mielenkiintoisella tavalla. Ja vuosikymmenien takaahan tässä tarinassa synnin juuret löytyvätkin.

Vaeltavat vainajat on myös moraalitarina. Aikanaan tunnustamatta jäänyt teko on tekijän tietämättä vaikuttanut hyvin monen ihmisen elämään tuhoisasti. Tekijä on uskonut elämäntyöllään sovittaneensa tekonsa, mutta hänen perimmäisellä moraalisella heikkoudellaan on ollut järkyttävät seuraukset.

R & R:n romaanit ovat niitä lukijoita varten, jotka haluavat makustella dekkareitaan ja viihtyä niiden parissa hiukan pidempään.

Lisämausteita antavat eloisat Helsinki-kuvaukset ja Karilan ja kumppaneiden usein hivenen humoristisesti kuvattu yksityiselämä ruoka- ynnä muine nautintoineen.