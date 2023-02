EU:n tuomioistuimeen haastetut maat eivät ole saaneet määräajassa uudistettua tekijänoikeuslakejaan EU:n tekijänoikeusdirektiivin mukaisiksi.

Euroopan komissio on haastanut Suomen, Bulgarian, Tanskan, Latvian, Puolan ja Portugalin EU:n tuomioistuimeen, koska nämä eivät ole ilmoittaneet, miten EU:n direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sisällytetään maiden kansallisiin lainsäädäntöihin.

Samat maat Tanskaa lukuun ottamatta haastettiin EU:n tuomioistuimeen myös siksi, etteivät nämä ole ilmoittaneet komissiolle, miten EU-direktiivi verkkolähetyksiin sovellettavista tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista sisällytetään kansallisiin lainsäädäntöihin.

Tekijänoikeudet suojaavat luovien taiteilijoiden, kuten kuvataiteilijoiden tai säveltäjien työtä, kun taas lähioikeudet suojaavat esittävien taiteilijoiden, kuten muusikoiden työtä.

Näiden huhtikuussa 2019 hyväksyttyjen EU:n direktiivien tarkoituksena on nykyaikaistaa ja yhdenmukaistaa jäsenmaiden tekijänoikeussääntöjä, mutta niiden ongelmaksi on havaittu liiallinen epämääräisyys, kuten HS kirjoitti lokakuussa 2021. Epämääräisyyden vuoksi direktiivejä ei voi sellaisenaan käyttää jäsenmaissa lainsäädäntötyön pohjana, vaan lakien valmistelussa täytyy vielä ratkaista monia avoimiksi jääviä kysymyksiä.

Direktiivejä valmisteltiin valtavan lobbauspaineen alla, ensin tekijänoikeuksia omistavien mediayhtiöiden ja sitten suurten alustayritysten, kuten Facebookin ja Googlen taholta.

EU:n takaraja kansallisten lainsäädäntöjen muuttamiseksi oli kesäkuussa 2021. Siihen mennessä vain Unkari, Saksa ja Alankomaat olivat onnistuneet siinä, ja Malta seurasi pian perässä, kertoo Euroopan asioita seuraava Euractiv-uutissivusto.

Muita maita kohtaan EU käynnisti rikkomusmenettelyn, jonka jälkeen asia on alkanut korjautua. Toukokuussa 2022 vielä kymmenelle jäsenvaltiolle lähetettiin perustellut lausunnot, joiden noudattamatta jättäminen määräajassa voi johtaa valtion haastamiseen EU:n tuomioistuimeen. Nyt siis kuusi maata on haastettu EU:n tuomioistuimeen lainsäädäntötyön hitauden vuoksi.

Suomessa tekijänoikeuslainsäädännön uudistustyö on osoittautunut vaikeaksi.

Suomessakin on kuultu lobbaussyytöksiä, kun silloinen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen värväsi lausuntokierroksen jälkeen marraskuussa 2021 lain viimeistelytyöhön ulkopuolisen konsultin Jukka Liedeksen, joka aiemmin on antanut tekijänoikeusjärjestö Kopioston näkemyksiä puoltavan asiantuntijalausunnon Kopioston ja Telian välisessä oikeudenkäynnissä markkinaoikeudessa. Tällä hetkellä riita on korkeimmassa oikeudessa.

Viestintä- ja telealan etujärjestö Ficom sekä kuluttajien ja internetin käyttäjien etujärjestö Electronic Frontier Finland tekivät oikeuskanslerille kantelut Liedeksen konsulttiroolista lainsäädäntötyön loppuvaiheessa. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi ratkaisussaan, ettei lainvalmistelua tule pääsääntöisesti ulkoistaa, sillä se kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin.

”Pidän opetus- ja kulttuuriministeriön menettelyä konsultin käyttämisessä hallituksen esityksen jatkovalmistelussa näin ollen ongelmallisena”, Pöysti kirjoitti ratkaisussaan.

HS:n haastattelussa Antti Kurvinen sanoi palkanneensa konsultin poliittisen harkintansa perusteella, saatuaan lakiesityksestä paljon palautetta tekijänoikeusjärjestöiltä. Kurvinen kertoi halunneensa muuttaa lakiesitystä tekijöille suotuisampaan suuntaan.