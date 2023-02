Elämä elämältä -sarja perustuu Kate Atkinsonin suosikkiromaaniin.

Mitä jos? Se on kysymys, jonka varaan brittiläinen menestyskirjailija Kate Atkinson rakensi romaaninsa Elämä elämältä. Kirja ilmestyi kymmenen vuotta sitten, ja se suomennettiin pian sen jälkeen.

Jossittelun ideaa on käytetty kirjallisuudessa usein. Mitä jos elämäni olisi mennyt toisin? Olisiko se voinut vaikuttaa koko maailmanhistoriaan? Puhutaan myös perhosefektistä.

Atkinson käyttää kikkaa kertoakseen Britannian historiallisista vaiheista maailmansotien rajaamalla ajanjaksolla. Alkupiste on vuosi 1910, jolloin erääseen vauraaseen perheeseen syntyy vauva. Tyttö saa nimekseen Ursula.

Ursulalle käy kuitenkin huonosti. Hän kuolee jo synnytyksessä, ensin. Sitten hän syntyy taas ja elää vähän vanhemmaksi. Kuolee jälleen ja palataan lähtöpisteeseen.

Tätä tapahtuu yhä uudelleen, sillä elämä oli vaarallista. Kun ensimmäinen maailmansota päättyy, maaseudulle rantautuu espanjantauti. Palvelija sairastuu ja tartuttaa muutkin. Sitä ennen Ursulan hengen vie muun muassa viaton onnettomuus.

Romaanin rakenne on nokkela ja viihdyttävä, joten ei yllätä, että se on nyt tehty myös tv-sarjaksi. Romaani on kuitenkin yli 500-sivuinen, joten siinä on paljon sulateltavaa, eikä ajalla leikittely vie kaikkea huomiota.

Sarjassa taas on vain neljä jaksoa, ja jo senkin takia vaikutelmaksi jää kiirehtiminen. Se on kuin katsoisi Downton Abbey -sarjaa pikakelauksella. Ursulankin perheellä on varaa pitää muutamaa palvelijaa.

Toisteisuus muuttuu pian rasitteeksi. Ursulan tehdessä kuolemaa taivaalta laskeutuu valkoisia hiutaleita. Sen jälkeen tietää, että taas mennään. Palataan synnytykseen, Ursula pelastuu täpärästi edellisistä kuolemista ja päästään ajassa pikkaisen eteen päin.

Vähitellen jokainen Ursulan kuolema tuskastuttaa vain siksi, että aika kelautuu jälleen alkuun. Ei taas!

Fleabagista tuttu Sian Clifford on Ursulan äiti, ja Eliza Riley näyttelee Ursulaa lapsena.

Historiakuvauksena sarja on pelkkää pintatasoa ja kulissia. Toisin kuin vaikkapa juuri Downton Abbeyssa tässä ei edes erityisemmin pureta luokkaristiriitoja, ja henkilöt voisivat melkein yhtä hyvin elää nykyajassa.

Natsi-Saksan osuudet ovat sarjassa yhtä irrallisia kuin kirjassakin – Ursula nimittäin kohtaa jopa Hitlerin. Epäselväksi jää myös psykiatri Kelletin osuus. Mistä tarve selittää fantasiaa tieteellisesti?

Ulkokohtaisuus heijastuu ennen kaikkea henkilöhahmoihin, joista kukaan ei kasva oikeaksi persoonaksi, ei varsinkaan Ursula itse. Ehkä Atkinsonilla on rivien välissä ajatus, että Ursula olisi jotenkin yliherkkä, kenties autismin kirjoon kuuluva, mutta sarjassa hänellä ei ole mitään ominaisuuksia paitsi varsin erityinen muisti.

Thomasin McKenzie löytää silti Ursulan hahmoon johdonmukaisuutta. Uusiseelantilainen McKenzie muistetaan hienosta roolistaan Debra Granikin elokuvassa Älä jätä jälkeäkään, joka on parhaillaan katsottavissa Yle Areenassa.

Ursulan äitiä näyttelee Fleabagista tuttu Sian Clifford. Downton Abbeyn Sybilinä muistettu Jessica Brown Findlay on täysin epäkiinnostava Lontoon täti Izzie. Lesley Manville toimii kertojana.

