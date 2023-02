Näyttelijän heikentyneestä terveydentilasta kerrottiin noin vuosi sitten.

Näyttelijä Bruce Willisillä, 67, on todettu frontotemporaalinen dementia eli otsalohkodementia, kertoo hänen entinen puolisonsa Demi Moore Instagramissa.

Willisin perhe kertoi viime vuonna tämän lopettavan näyttelijänuransa terveysongelmien vuoksi. Tuolloin hänen kerrottiin sairastavan afasiaa, joka on aivoperäinen puhehäiriö.

”Sen jälkeen kun kerroimme Brucen afasiadiagnoosista keväällä 2022, Brucen tila on huonontunut ja nyt meillä on tarkempi tarkempi diagnoosi: otsalohkodementia. Valitettavasti kommunikaatiovaikeudet ovat vain yksi oire tässä Brucen kohtaamassa sairaudessa. Vaikka tämä on kivuliasta, on helpotus saada selkeä diagnoosi”, Moore kirjoittaa.

Otsalohkodementia on muistisairaus, joka aiheuttaa suunnitelmallisen toiminnan vaikeuksia, persoonan ja käyttäytymisen muutoksia sekä psyykkisiä oireita, kertoo Lääkärilehti.

Willisin perheenjäsenet kertoivat hänen terveysongelmistaan viime vuonna. Lausunnossa sanottiin, että Willis päätti luopua urastaan vakaan harkinnan jälkeen.

Samana päivänä julkaistussa Los Angeles Timesin artikkelissa useat Willisin kollegat kertoivat huolestuneensa hänen voinnistaan viime vuosina.