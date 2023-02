Sosiaalinen media on täyttynyt helmikuussa punaisista saappaista, jotka muistuttavat piirroshahmon jalkineita. Kenkiä myyneen newyorkilaisyhtiön mukaan kyse ei suinkaan ole vitsistä.

Internet on hassu paikka. Toisinaan jokin asia saa siellä osakseen valtavan huomion, ja vaikuttaa siltä, että kummallisuus on suosion saavuttamisessa valttia.

Nyt sosiaalinen media on näyttänyt täyttyvän kuvista, joissa julkisuuden henkilöt ja sosiaalisen median vaikuttajat ovat pukeutuneet valtaviin punaisiin saappaisiin.

Karikatyyrimäiset, pellennenän punaiset, kumipäällysteiset ja kiiltävät pumpsukat muistuttavat lapsen piirtämää tulkintaa saappaan ideasta.

Kenkien taustalla on newyorkilainen kollektiivi ja startup-yritys Mschf, kertovat kansainväliset lähteet.

Mschf on tullut tunnetuksi kaupallisista nettitempauksistaan jo aikaisemmin. Vuonna 2021 kollektiivi nousi otsikoihin ihmisverellä varustettujen, niin kutsuttujen ”saatanakenkien” ja niistä syntyneen oikeusjutun vuoksi.

Yhdysvaltalaisräppärin Lil Nas X’n eli Montero Lamar Hillin kanssa yhteistyössä toteutetut kengät olivat muunnelma urheiluvaatemerkki Niken Air Max 97 -lenkkareista. Nike haastoi yrityksen oikeuteen tavaramerkkirikkomuksesta ja kengät vedettiin pois myynnistä.

Uusien Punaisten kenkien suunnittelun taustalla on Mschf:n mukaan ihmisen ja sarjakuvahahmon välisen rajan sekoittaminen.

"Sarjakuvamaisuus on abstraktio, joka vapauttaa meidät todellisuuden rajoitteista. Jos potkaiset jotakuta näillä saappailla, ne sanovat boing!” yhtiö kirjoittaa nettisivuillaan.

The New York Times -lehdelle Mschf kertoi, että kyseessä ei suinkaan ole vitsi. Heidän mukaansa kiintoisaa on juurikin ajan estetiikan muuttuminen niin sarjakuvamaiseksi, että tämän näköiset saappaat voivat muodostua muoti-ilmiöksi.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa päivityksissä saappaisiin ovat pukeutuneet esimerkiksi laulaja Janelle Monáe, tuottaja Diplo sekä räppärit Rich the Kid ja Lil’ Wayne.

Jalkineiden myynti alkoi torstaina. 350 dollarin eli noin 329 euron hinnasta huolimatta saappaat myytiin loppuun. Nyt kenkiä myydään netin ostoryhmissä yli kolminkertaisella hinnalla.