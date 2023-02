Millainen on maailma, kun sen näkee ensimmäistä kertaa vasta 18-vuotiaana? Hitiksi noussut Somewhere Boy leikkii ajatuksella

Brittisarja yhdistää perhedraamaa, kauhua ja trilleriä.

Miten selvitä katastrofinjälkeisessä maailmassa? Moni on ehkä uhrannut ajatukselle tavallista enemmän aikaa koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä.

Äärimmilleen ajatus eskapismista ja vanhemman halusta suojella lastaan on vedetty viime lokakuussa Britanniassa esitetyssä ylistetyssä sarjassa Somewhere Boy (2022).

Tv-käsikirjoittajana ensikertalaisen Pete Jacksonin psykologinen draama kertoo Dannystä, jota isä on pitänyt lukittuna kotiin maaseudulla 18 vuotta. Isä Steve (synkkä Rory Keenan) on kertonut pojalleen, että ulos meneminen on vaarallista, koska ulkona elävät hirviöt ovat tappaneet tämän äidin. Dannyn ei ole lupa astua ulos, vaan hän viettää aikansa sisällä jonkinlaiseen aikakapseliin koteloituneena seuranaan vanhat mustavalkoiset elokuvat ja äänilevyt.

Isä varustautuu vaaralliseen ulkomaailmaan mennessään kiväärillä, moottoripyöräkypärällä ja radiopuhelimella, jolla hän pitää yhteyttä poikaansa.

Dannyn 18-vuotispäivänä isä lopulta päästää tämän ulos. Danny muuttaa isänsä siskon Suen (Lisa McGrillis) luo ja kohtaa aivan erilaisen ulkomaailman kuin oli kuvitellut.

18-vuotiaana Danny pääsee vihdoin ulos.

Perhedraamaa, trilleriä ja kauhua yhdistelevä Somewhere Boy on allegoria lapsen kasvusta aikuiseksi. Se kertoo hankalasta kohdasta ihmisen kasvussa, kun lapsuuden sadut ja möröt muuttuvat mahdollisesti vielä pelottavammaksi aikuisten maailmaksi.

Dannya herkästi esittävä Lewis Gribben tavoittaa naiivin ja ulkomaailmassa hukassa olevan Dannyn hahmon loistavasti.

Tietonsa ihmisten välisistä suhteista Danny on poiminut Casablancasta ja Charlie Chaplinin elokuvista, ja huumorinpilkahduksia synkkään tarinaan tuo se, kun Dannyn käsitykset törmäävät vähemmän kaunopuheisen Aaron-serkun (Samuel Bottomley) maailmankuvaan. Tynnyrissä saatu kasvatus vaikuttaa monesti paremmalta kuin vapaudessa nautittu.

Dannyn ja Aaronin kehittyvästä ystävyydestä kasvaa sarjan keskiö, kummatkin ovat erilaisia ja joukkoon sopeutumattomia omalla tavallaan.

Samalla kun Danny tutustuu yhdessä Aaronin kanssa ulkomaailmaan, hän yrittää selvittää, millainen ”hirviö” todella tappoi hänen äitinsä.

Ulkona ollessaan isä pitää Dannyyn yhteyttä radiopuhelimella. Dannya lapsena esittää Samuel McKenna.

Kahdeksasta noin puolentunnin jaksosta koostuva sarja paljastaa salaisuutensa hitaasti ja houkuttaa sarja-ahmimiseen. Jaksojen väliin kannattaa kuitenkin jättää hieman ilmaa, jotta trillerimäisen pinnan alta paljastuvat monet teemat eivät jää hirviönmetsästyksen jalkoihin.

Sarjan runsas musiikki kommentoi tapahtumia erinomaisella tavalla.

Somewhere Boy, kaikki jaksot Yle Areenassa.