Älä jätä jälkeäkään ★★★★

USA 2018

Yle Areena (K7)

Amerikkalaisohjaaja Debra Granikin draama Älä jätä jälkeäkään muistuttaa monilta osin hänen edellistä fiktioelokuvaansa, isäänsä etsivästä tytöstä kertovaa Winter’s Bonea (2010). Isän ja tyttären poikkeava suhde, Amerikan syrjässä elävät ihmiset, ympäröivä luonto.

Molemmat elokuvat ovat myös Granikin ja tämän työparin Anne Rosellinin käsikirjoittamia. Älä jätä jälkeäkään perustuu amerikkalaiskirjailija Peter Rockin romaaniin.

Will ja Tom, isä ja tytär, elävät Portlandin metsissä, etäällä ihmisistä ja yhteiskunnasta. Arki on raskasta ja erätaitoja kysyvää mutta vapaata. Debra Granik ei selittele tai pohjusta heidän taustojaan. Katsojan on seurattava herkällä silmällä ja koottava palapeliä pikkuhiljaa.

Selviää, että Will on mielenterveysongelmista kärsivä veteraani. Ratkaisu elää omissa oloissa on hänen keinonsa selviytyä.

Eräänä päivänä kaksikko löydetään ja viedään puoliväkisin pois metsästä sivistyksen pariin. Uusi asuinpaikka löytyy maaseudulta. Tom haluaisi selvästi jo asettua, mutta Will ei pääse levottomuudestaan. Ja niin he jatkavat matkaa, jolle ei näy loppua.

Matkasta kehkeytyy lopulta Tomin kasvutarina. Mutta erityisen hienosti Granik kuvaa kaksikon välistä kiintymystä, johon kuuluu myös vaikeita kysymyksiä.

Isää ja tytärtä elokuvassa näyttelevät mieleenpainuvasti Ben Foster ja Thomasin Mackenzie.

Uusiseelantilaiselle Mackenzielle rooli merkitsi kansainvälistä läpimurtoa, vähän samalla tavalla kuin rooli Winter’s Bonessa tuolloin vielä tuntemattomalle Jennifer Lawrencelle.